В Латвии расследуют смерть после вакцинации препаратом AstraZeneca

Власти Латвии начали расследование смерти 71-летнего рижанина после вакцинации препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает LTV7 "Сегодня вечером".

Мужчина сделал прививку и через три дня умер от отека легких в результате двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Однако родственники покойного сомневаются в достоверности официального заключения о смерти и ждут результатов расследования. "С одной стороны нам и врач из реанимации, и врач скорой помощи назвали вещь, связанную с тромбами. И в газетах мы читаем, что в Австрии и Германии AstraZeneca вызывает тромбы", - сказал журналистам сын погибшего Павел.

Представитель Госагенства лекарств и Европейского агентства лекарств в Латвии Зане Нейкена заявила, что в республике еще не было подтверждено ни одного летального исхода, связанного с вакциной.

Всего в Латвии скончались 6 человек, получивших прививку от COVID-19. По данным властей, причина этих смертей не была связана с вакциной. За все время вакцинации в республике первую прививку получило более 110 тысяч человек, вторую - 23 тысячи.