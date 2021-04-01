В марте цена нефти Urals оказалась выше в 2,2 раза, чем в прошлом году

Средняя цена на нефть марки Urals в марте 2021 года сложилась в размере 63,62 доллара за баррель, что в 2,2 раза выше, чем в марте 2020 года (29,17 доллара за баррель), сообщила пресс-служба Минфина.

Также в сообщении ведомства сказано, что средняя цена на нефть марки Urals в январе-марте 2021 года сложилась в размере 59,8 долларов за баррель, в январе-марте 2020 года - 48,18 долларов за баррель.

Цены на нефть обвалились в марте 2020 года после развала первой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Котировки барреля марки Brent, от которых рассчитывается цена Urals, тогда упали с 60 долларов до 24 долларов за баррель. Сильнейшее снижение произошло в апреле, когда фьючерсы на североамериканскую нефть WTI ушли в отрицательную зону, а Urals торговался по цене ниже 20 долларов за баррель. Сделка ОПЕК+ была возобновлена с 1 мая 2020 года. Сегодня, 1 апреля, должно состоятся очередное заседание министров стран, участвующих в ОПЕК+, на котором будут определены дальнейшие действия альянса по стабилизации нефтяного рынка.