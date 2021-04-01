В Минобрнауки рассказали, как будут бороться с псевдообразованием

Списка вузов, которым грозит закрытие из-за некачественного образования, у Минобрнауки нет. Однако ведомство продолжает работу по борьбе с псевдообразованием.

- У нас нет "расстрельных списков". Есть точечная борьба по ряду направлений, - заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире РБК в четверг. - Каждый университет должен сосредоточиться на том, что он делает лучше всего, исходя из потребностей региональной экономики, с учетом перспектив. Надо заниматься своим делом.

Министр рассказал, что до сих пор есть вузы - медицинские, транспортные, словом, профильные, которые запрашивают бюджетные места по абсолютно непрофильным направлениям только потому, что они модные.

- Мы с Рособрнадзором сейчас внимательно смотрим на такие случаи, и эта работа будет продолжена, - отметил министр. - С псевдообразованием будем бороться через косвенные механизмы, через выделение бюджетных мест.

Фальков отметил, что сегодня интерес к высшему образованию не снижается. Но у абитуриентов появились новые требования.

- Мало уже просто бесплатного доступного образования: все хотят качественное и желательно поближе к месту жительства, - пояснил министр. - Это значит, что нам надо "пересобрать" региональные университеты. Там должна быть настоящая наука, по-другому должен быть организован учебный процесс. Выпускники школ сегодня очень требовательны: им хочется получать настоящие знания, а не слушать то, что они вполне могут сами узнать в интернете.