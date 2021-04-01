В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию с сахаром

Участники соглашений о стабилизации цен на сахар, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка, заявили в Минсельхозе.

При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями. При этом все участвующие в соглашении сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизить издержки.

В ведомстве подчеркнули, что это почти 100% всего рынка. "Ситуация с сахаром стабильная, дефицита продукции не ожидается", - говорится в сообщении. Ранее "Известия" сообщили, что в магазинах начались перебои с поставками сахара.

По одной из версий, проблемы начались после объявления правительством готовности выделять отрасли с первого апреля субсидии за продажу сахара по фиксированной цене, поэтому производители свернули свою активность до начала апреля. По другой - крупные компании действительно пока не могут купить сахар, а производители отказываются подтверждать им объемы будущих поставок, причем, запасы продукции на распределительных центрах торговых компаний ежедневно сокращаются.

Между тем, соглашения по сдерживанию цен на сахар продлены до первого июня. При оптовой закупке они не должны превышать 36 рублей за килограмм, а в рознице - 46 рублей за килограмм.