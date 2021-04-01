В мире в оборот введено более 10 млн доз вакцины "Спутник V"

К концу марта по всему миру в оборот введено больше 10 млн комплектов вакцины "Спутник V", сообщили в Институте им. Гамалеи. Также отмечается, что первая российская вакцина от коронавируса сегодня зарегистрирована в 58 странах мира.

В Российском фонде прямых инвестиций уточнили, что общее население стран, одобривших российскую вакцину, превышает 1,5 млрд человек.

Также сегодня подписано соглашение по производству "Спутник V" с Китаем. Всего будет выпускаться более 100 млн доз в год. Это позволит обеспечить вакцинацию 50 млн человек.