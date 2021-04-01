В подмосковных Бронницах загорелось производственное здание

Подмосковный главк МЧС России сообщил о пожаре в производственном здании в Бронницах. Сигнал о возгорании поступил пожарным примерно час назад.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит пожар в здании по производству детских площадок. В 15.12 пожар локализован на площади 1500 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас пожарные проливают конструкции и пытаются выяснить, находился ли кто во время пожара внутри здания