В России появилось лекарство от коронавируса на основе плазмы крови

В четверг, 1 апреля, Минздрав зарегистрировал первое в мире лекарство от ковида на основе плазмы крови переболевших, заявили в "Ростехе". Им стал российский препарат "Ковид-глобулин", разработанный отечественной компанией "Нацимбио".
Фото: Сергей Михеев/ РГ
"Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении госкорпорации.
Как пояснили в Минздраве, это высококонцентрированный препарат на основе плазмы переболевших доноров, в которой содержатся антитела, уничтожающие коронавирус, а также другие элементы, облегчающие состояние тяжело больных COVID-19.
Препарат создан на основе плазмы крови переболевших москвичей, ранее столица передала его производителям 2,5 тонны биоматериала.