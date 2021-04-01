В России появилось лекарство от коронавируса на основе плазмы крови

В четверг, 1 апреля, Минздрав зарегистрировал первое в мире лекарство от ковида на основе плазмы крови переболевших, заявили в "Ростехе". Им стал российский препарат "Ковид-глобулин", разработанный отечественной компанией "Нацимбио".

Фото: Сергей Михеев/ РГ