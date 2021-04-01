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01.04.2021 19:44
Рубрика: Власть

В России разработают единые правила инвестирования на уровне регионов

Текст: Сергей Белов
На первом заседании комиссии Государственного совета по направлению "Инвестиции" обсуждалось создание единой инвестиционной карты страны и прототип информационного портала поддержки инвестпроектов. "Речь идет о создании устойчивых, неизменных и, самое главное, универсальных правил осуществления инвестиционной деятельности на уровне субъектов Российской Федерации. Эти правила должны быть унифицированными, понятными и простыми", - подчеркнул первый вице-премьер, сопредседатель комиссии Андрей Белоусов.
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Работа над правилами состоит из нескольких блоков. "Первый - это "инвестиционная декларация", которая отражает планы региона по инвестиционному развитию на ближайшую перспективу, приоритеты и механизмы стимулирования инвесторов", - рассказал Белоусов.

Второй блок работы - создание свода инвестиционных правил, который представляет собой пошаговые алгоритмы действий в ключевых для инвесторов случаях. Например, при присоединении к сетям или получении разрешений.

Важной составляющей станет консультационный механизм по вопросам, которые возникают у инвесторов на уровне регионов. О необходимости такого инструмента говорят непосредственно представители бизнеса.

В субъектах Федерации появятся реестры инвестиционных проектов. Включение в них будет обязательным для проектов, которые получают в регионе поддержку и по которым регион претендует на компенсацию затрат из федерального бюджета.

Выбраны пять пилотных регионов, где планируется внедрять новые правила инвестирования. Это Сахалинская, Тульская, Московская, Воронежская и Нижегородская области.

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Основой единой информсистемы инвестиционного развития регионов, рассказал губернатор Сахалинской области, сопредседатель комиссии Валерий Лимаренко, станет формирование минимального набора требований к региональным информационным системам, благодаря которым можно будет установить единые стандарты оказания услуг инвесторам. Особое внимание будет уделено сервисному сопровождению инвесторов: через портал можно будет подать заявки на участие в инвестпроектах, получить услуги от органов исполнительной власти, региональных институтов развития.

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