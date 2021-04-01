Новости

"Академик Черский" прибыл к месту достройки "Северного потока-2" 31.03.2021
Управление Суэцкого канала задержит Ever Given до конца расследования 31.03.2021
Состав вакцин от коронавируса можно менять при появлении новых штаммов 31.03.2021
Первые проданные Lada Largus попали под отзыв 31.03.2021
С понедельника в Греции откроются промтоварные магазины 31.03.2021
Росгвардия назвала правильными действия спецназа при штурме дома в Вешках 31.03.2021
Чорлука объявил о решении покинуть "Локомотив" 31.03.2021
Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 1 мая 31.03.2021
Алексей Оверчук обсудил изменение климата с управляющим Всемирного банка 31.03.2021
Россия выдала Литве подозреваемого в создании нарколаборатории 31.03.2021
В Вооруженных силах вылечили от коронавируса более 32,2 тысячи человек 31.03.2021
Грызлов назвал "нулевой" репутацию Украины в переговорном процессе 31.03.2021
Устроившие потасовку на чемпионате России лыжники дисквалифицированы 31.03.2021
Матвиенко: У конкурса "Лидеры России" есть большой потенциал 31.03.2021
Захарова: РФ адекватно ответит на санкции Австралии 31.03.2021
Глава СК ответил на жалобы граждан, недовольных расследованием 31.03.2021
Росстат: Цены на подсолнечное масло и сахар продолжают расти 31.03.2021
Премьеру второй части "Венома" снова перенесли 31.03.2021
В Сочи предложили штрафовать туристов-нарушителей в горах 31.03.2021
Захарова назвала цензурой блокировку в США арабской версии RT 31.03.2021
Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе 31.03.2021
Украинский киллер получил срок за убийство главного строителя МВД РФ 31.03.2021
Посольство России рекомендовало избегать центра Джакарты из-за террористов 31.03.2021
Начальник Генштаба ВС РФ поговорил с американским коллегой по телефону 31.03.2021
Индия начала праздновать в России 75-летие своей независимости 31.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
01.04.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Самые дешевые сигареты - по 108 рублей

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8420)
Вся произведенная или ввезенная с 1 апреля табачная продукция не может стоить в магазинах дешевле 107,78 рубля. На нее по аналогии с алкоголем устанавливается единая минимальная цена. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России курят более 34 млн человек. Это более 28% населения старше 15 лет. С помощью единой минимальной цены власти борются с нелегальной продукцией.

Она рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Ранее минимальная цена на табачную продукцию рассчитывалась, наоборот, от максимальной розничной цены - она составляла 75% от нее. В течение еще трех месяцев с 1 апреля можно реализовать табачную продукцию, которая была произведена или ввезена ранее, по ценам ниже новой минимальной, но не ниже старой минимальной цены.

Фото: iStock
В России появятся новые требования к сигаретам

Единая минимальная цена сама по себе не приведет к росту цен на легальную табачную продукцию. Львиная ее доля и так стоила дороже 108 рублей. На цену сигарет влияет размер акцизов. А поскольку акцизы выросли с 1 января сразу на 20%, в среднем пачка сигарет подорожает в этом году со 120 до 140 рублей.

Зато единая минимальная цена станет еще одной "меткой" нелегальной табачной продукции (помимо маркировки). При средней цене в 120 рублей за пачку на российском рынке встречаются сигареты и в два раза дешевле. По разным оценкам, доля такой продукции достигает 8-10%. Теперь все сигареты по цене ниже 107,78 рубля автоматом можно считать нелегальными.

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак Вступают в силу в апреле 2021 года

Главное сегодня

Макрон ввел общенациональный карантин во Франции с 3 апреля
Мурашко: Привитым от COVID-19 понадобится повторная вакцинация
СК показал видео из сгоревшего дома в Новых Вешках
Матвиенко назвала странным выбор песни от РФ для "Евровидения"
Молодежная сборная России не вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу
Программу туристического кешбэка продлили на 2021 год
Россиянам рассказали, как за ними "следят" их смартфоны