Вся произведенная или ввезенная с 1 апреля табачная продукция не может стоить в магазинах дешевле 107,78 рубля. На нее по аналогии с алкоголем устанавливается единая минимальная цена. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России курят более 34 млн человек. Это более 28% населения старше 15 лет. С помощью единой минимальной цены власти борются с нелегальной продукцией.

Она рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Ранее минимальная цена на табачную продукцию рассчитывалась, наоборот, от максимальной розничной цены - она составляла 75% от нее. В течение еще трех месяцев с 1 апреля можно реализовать табачную продукцию, которая была произведена или ввезена ранее, по ценам ниже новой минимальной, но не ниже старой минимальной цены.

Единая минимальная цена сама по себе не приведет к росту цен на легальную табачную продукцию. Львиная ее доля и так стоила дороже 108 рублей. На цену сигарет влияет размер акцизов. А поскольку акцизы выросли с 1 января сразу на 20%, в среднем пачка сигарет подорожает в этом году со 120 до 140 рублей.

Зато единая минимальная цена станет еще одной "меткой" нелегальной табачной продукции (помимо маркировки). При средней цене в 120 рублей за пачку на российском рынке встречаются сигареты и в два раза дешевле. По разным оценкам, доля такой продукции достигает 8-10%. Теперь все сигареты по цене ниже 107,78 рубля автоматом можно считать нелегальными.