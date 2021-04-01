В российских школах началась запись детей в первый класс

В российских школах официально стартовал прием детей в первые классы. Впервые он пройдет по новому порядку для всей страны. Главное, о чем нужно знать родителям: будет два этапа зачисления детей.

Первый - с 1 апреля до 30 июня. Он - для ребят, живущих на закрепленной за школой территории (то есть в том же районе), имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы.

- Если вы записываете ребенка в первом этапе, то результат будет известен не раньше 3 июля, поскольку сначала школа собирает все заявления, а потом издает приказы, - сообщает Минпросвещения. - На официальном сайте ближайшей школы родители могут удостовериться, прикреплен ли к ней их дом. Ребенок будет иметь первоочередное право зачисления в 1 класс только по месту жительства. При распределении закрепленных территорий учитывается количество проживающих там детей, поэтому отказ в приеме на первом этапе маловероятен.

Второй этап - с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в школы другого района. Правда, зачислят ребенка на втором этапе, только в случае, если в ней останутся свободные места.

- Отправлять заявление в школу другого района раньше начала второго этапа бессмысленно, поскольку его не примут, - подчеркивает Минпросвещения.

Подать заявления можно несколькими способами, но большинство регионов уже наладили запись через госуслуги.

Как подать заявление на портале "Госуслуги"

- Зайти на портал. Набрать в поисковой строке "Запись в 1 класс".

- Перейти на страницу услуги "Зачисление в 1 класс следующего учебного года".

- Нажать кнопку "Подать заявление".

- Авторизоваться в системе с помощью логина и пароля.

- Заполнить электронную форму заявления, и нажать кнопку "Отправить".

- Убедиться, что заявление принято системой (изменения статусов по услуге отображаются в личном кабинете на портале и приходят на электронную почту, указанную в заявлении).

- Дождаться решения о зачислении или об отказе. Принести в школу оригиналы документов.

Что должно входить в заявление о приеме в школу

- фамилия, имя, отчество ребенка и родителя;

- дата рождения ребенка;

- адрес места жительства или адрес места пребывания ребенка и родителя;

- адрес электронной почты, номер телефона родителя;

- сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;

- согласие родителя на обработку персональных данных.

Какие документы потребуются для зачисления в первый класс

Документы к заявлению необходимо прикрепить в отсканированном виде - при подаче документов через портал госуслуг. Или - в копиях с предъявлением оригиналов - при выборе иных способов подачи заявления.

- Паспорт или иной документ, подтверждающий личность.

- Свидетельство о рождении ребенка.

- Документ, подтверждающий проживание будущего первоклассника на закрепленной территории (на первом этапе).

Кроме того, в отдельных случаях могут понадобиться: