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01.04.2021 10:13
Рубрика: Общество

В российских школах началась запись детей в первый класс

Текст: Ксения Колесникова
В российских школах официально стартовал прием детей в первые классы. Впервые он пройдет по новому порядку для всей страны. Главное, о чем нужно знать родителям: будет два этапа зачисления детей.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Первый - с 1 апреля до 30 июня. Он - для ребят, живущих на закрепленной за школой территории (то есть в том же районе), имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы.

- Если вы записываете ребенка в первом этапе, то результат будет известен не раньше 3 июля, поскольку сначала школа собирает все заявления, а потом издает приказы, - сообщает Минпросвещения. - На официальном сайте ближайшей школы родители могут удостовериться, прикреплен ли к ней их дом. Ребенок будет иметь первоочередное право зачисления в 1 класс только по месту жительства. При распределении закрепленных территорий учитывается количество проживающих там детей, поэтому отказ в приеме на первом этапе маловероятен.

Второй этап - с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в школы другого района. Правда, зачислят ребенка на втором этапе, только в случае, если в ней останутся свободные места.

- Отправлять заявление в школу другого района раньше начала второго этапа бессмысленно, поскольку его не примут, - подчеркивает Минпросвещения.

Подать заявления можно несколькими способами, но большинство регионов уже наладили запись через госуслуги.

Как подать заявление на портале "Госуслуги"

- Зайти на портал. Набрать в поисковой строке "Запись в 1 класс".

- Перейти на страницу услуги "Зачисление в 1 класс следующего учебного года".

- Нажать кнопку "Подать заявление".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Что надо знать родителям при выборе школы

- Авторизоваться в системе с помощью логина и пароля.

- Заполнить электронную форму заявления, и нажать кнопку "Отправить".

- Убедиться, что заявление принято системой (изменения статусов по услуге отображаются в личном кабинете на портале и приходят на электронную почту, указанную в заявлении).

- Дождаться решения о зачислении или об отказе. Принести в школу оригиналы документов.

Что должно входить в заявление о приеме в школу

- фамилия, имя, отчество ребенка и родителя;

- дата рождения ребенка;

- адрес места жительства или адрес места пребывания ребенка и родителя;

- адрес электронной почты, номер телефона родителя;

- сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;

- согласие родителя на обработку персональных данных.

Какие документы потребуются для зачисления в первый класс

Документы к заявлению необходимо прикрепить в отсканированном виде - при подаче документов через портал госуслуг. Или - в копиях с предъявлением оригиналов - при выборе иных способов подачи заявления.

  • - Паспорт или иной документ, подтверждающий личность.
  • - Свидетельство о рождении ребенка.
  • - Документ, подтверждающий проживание будущего первоклассника на закрепленной территории (на первом этапе).

Кроме того, в отдельных случаях могут понадобиться:

  • - Документ, подтверждающий льготу (если она есть).
  • - Документы, подтверждающие ваше законное право представителя ребенка (например, решение органа опеки).
  • - Разрешение комиссии о приеме в первый класс образовательной организации ребенка возрастом менее шести с половиной лет или более восьми лет.
  • - Заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
  • - Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России.
Общество Образование Правительство Минпросвещения Запись детей в школу Государственные интернет-услуги

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