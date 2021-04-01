В российских школах началась запись детей в первый класс

Первый - с 1 апреля до 30 июня. Он - для ребят, живущих на закрепленной за школой территории (то есть в том же районе), имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы.
- Если вы записываете ребенка в первом этапе, то результат будет известен не раньше 3 июля, поскольку сначала школа собирает все заявления, а потом издает приказы, - сообщает Минпросвещения. - На официальном сайте ближайшей школы родители могут удостовериться, прикреплен ли к ней их дом. Ребенок будет иметь первоочередное право зачисления в 1 класс только по месту жительства. При распределении закрепленных территорий учитывается количество проживающих там детей, поэтому отказ в приеме на первом этапе маловероятен.
Второй этап - с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в школы другого района. Правда, зачислят ребенка на втором этапе, только в случае, если в ней останутся свободные места.
- Отправлять заявление в школу другого района раньше начала второго этапа бессмысленно, поскольку его не примут, - подчеркивает Минпросвещения.
Подать заявления можно несколькими способами, но большинство регионов уже наладили запись через госуслуги.
- Зайти на портал. Набрать в поисковой строке "Запись в 1 класс".
- Перейти на страницу услуги "Зачисление в 1 класс следующего учебного года".
- Нажать кнопку "Подать заявление".
- Авторизоваться в системе с помощью логина и пароля.
- Заполнить электронную форму заявления, и нажать кнопку "Отправить".
- Убедиться, что заявление принято системой (изменения статусов по услуге отображаются в личном кабинете на портале и приходят на электронную почту, указанную в заявлении).
- Дождаться решения о зачислении или об отказе. Принести в школу оригиналы документов.
- фамилия, имя, отчество ребенка и родителя;
- дата рождения ребенка;
- адрес места жительства или адрес места пребывания ребенка и родителя;
- адрес электронной почты, номер телефона родителя;
- сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
- согласие родителя на обработку персональных данных.
Документы к заявлению необходимо прикрепить в отсканированном виде - при подаче документов через портал госуслуг. Или - в копиях с предъявлением оригиналов - при выборе иных способов подачи заявления.
- - Паспорт или иной документ, подтверждающий личность.
- - Свидетельство о рождении ребенка.
- - Документ, подтверждающий проживание будущего первоклассника на закрепленной территории (на первом этапе).
Кроме того, в отдельных случаях могут понадобиться:
- - Документ, подтверждающий льготу (если она есть).
- - Документы, подтверждающие ваше законное право представителя ребенка (например, решение органа опеки).
- - Разрешение комиссии о приеме в первый класс образовательной организации ребенка возрастом менее шести с половиной лет или более восьми лет.
- - Заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
- - Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России.