В Швеции пересмотрят график вакцинации от коронавируса

Из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса властям Швеции придется пересмотреть график прививок населения. Если раньше планировалось обеспечить первой дозой всех взрослых подданных королевства к концу июня, то теперь сроки отодвинулись до 15 августа. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Ассоциацию муниципальных органов страны.

Ранее министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен подтвердила, что сдвиги в графике связаны как с нехваткой вакцин, так и с корректировкой рекомендаций по их использованию среди возрастного населения. Напомним, изначально скандинавское королевство выбрало свой путь в борьбе с короной, отказавшись от жесткого карантина, но затем властям все же пришлось пойти на некоторые ограничения в работе кафе, ресторанов, музеев и фитнес-центров (которые, впрочем, полностью не закрывались). Кроме того, медперсонал отделений интенсивной терапии в местных больницах не сможет уйти на каникулы.