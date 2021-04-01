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01.04.2021 01:13
Рубрика: В мире

В США начнут прививать детей от COVID-19 до начала нового учебного года

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Pfizer, Moderna и другие производители вакцин против COVID-19 приступили к их тестированию в клинических испытаниях на молодых людях. Об этом пишет The Washington Post.

Фото: REUTERS
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FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) пока не разрешило применение вакцин против COVID-19 для подростков и детей моложе 16 лет. При этом Pfizer, Moderna и другие производители уже тестируют свои вакцины на молодых людях, сообщило издание.

"Вакцина Pfizer-BioNTech безопасна и эффективно защищает детей в возрасте до 12 лет, объявил производитель препарата в среду, 31 марта. Компания прогнозирует, что прививки ее вакциной могут быть доступны подросткам до начала следующего учебного года, если получат одобрение регулирующих органов", - пишет The Washington Post.

Вакцинация детей остается важной целью: хотя дети менее подвержены риску тяжелых последствий коронавирусной инфекции, они не освобождены от этой угрозы полностью. К тому же популяционный иммунитет почти наверняка не может быть достигнут без прививки большинства из 73 миллионов граждан США в возрасте до 18 лет, подчеркивает издание.

В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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