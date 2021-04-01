В Тбилиси вандалы осквернили памятник Грибоедову

Неизвестные в центре Тбилиси осквернили памятник Грибоедову. В соцсетях появилось фото бронзовой фигуры русского дипломата и поэта на постаменте, исписанном антироссийскими лозунгами и оскорблениями в адрес журналиста Владимира Познера, который накануне подвергся атаке местных радикалов во время празднования дня рождения и вынужден был уехать из Грузии.

Агентству ТАСС подтвердили в пресс-службе мэрии, что муниципалитет собирается в ближайшее время очистить монумент от скабрезных надписей. Однако нет информации о том, занимается ли местная полиция поиском вандалов и заведено ли в принципе какое-то дело по факту осквернения памятника. К слову, многие грузинские пользователи в Facebook осудили варварское отношение к памяти автора "Горя от ума", который, как известно, похоронен на тбилисской горе Мтацминда в пантеоне выдающихся деятелей Грузии. Рядом в том же гроте находится могила молодой вдовы Александра Сергеевича Нины Чавчавадзе. "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?" - гласит надпись на надгробии.

Между тем в центре Киева местные ультраправые испортили мурал (настенное граффити) с изображением Нельсона Манделы на фасаде дома по улице Большая Васильковская. Как передает портал strana.ua, неонацисты также разбросали вокруг листовки, в которых называют "расистом" борца за права чернокожих во время апартеида в ЮАР.