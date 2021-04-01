В Тбилиси закидали яйцами гостиницу, где остановился журналист Познер

Необычная акция протеста прошла в Тбилиси. Представители местных оппозиционных партий устроили "горячий прием" российскому журналисту Владимиру Познеру, который приехал в столицу Грузии с частной целью.

Вечером в среду, 31 марта, гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, передает "Интерфакс". Отметим, что это был уже второй отель, где Познер планировал снять номер. Ранее он был вынужден покинуть другую гостиницу после того, как в ее дворе начались столкновения между протестующими и полицейскими.

Ранее представители ряда оппозиционных партий заявили, что считают недопустимым визит в Грузию российского журналиста. Между тем сам Познер заявил, что планирует в Тбилиси лишь "справить свой день рождения", как он делал это и два предыдущих года. 1 апреля журналисту исполнится 87 лет.

Как отметил Познер в интервью РИА Новости, в настоящий момент он находится в безопасности. Однако он планировал покинуть страну 3 апреля, но теперь отлет может быть и сдвинут на более ранний срок.

"На сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше", - подчеркнул Познер.