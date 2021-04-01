В трех префектурах Японии усилят ограничения из-за коронавируса

Ограничительные меры усилят в трех префектурах Японии. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусом, пояснил министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура.

Он отметил, что новые правила вступят в силу с пятого апреля и продлятся 31 день. Ограничения коснутся префектур Осака, Мияги и Хёго, пишет ТАСС. По словам министра, власти намерены также обратиться с просьбой к владельцам баров и ресторанов отказаться от караоке, поскольку этот вид времяпрепровождения нередко становится причиной случаев массового инфицирования.

Ожидается, что официально данное решение будет утверждено первого апреля на заседании правительственного штаба по борьбе с распространением нового коронавируса. По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии уже превысило 474 тысячи.