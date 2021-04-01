В Британии вступило в силу правило, обязывающее граждан старше 18 лет, совершивших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения (в первую очередь речь идет об управлении автомобилем в нетрезвом виде), носить на лодыжке браслет SCRAM, измеряющий уровень алкоголя в крови. Каждые полчаса устройство, встроенное в браслет, делает анализ пота и, если в нем присутствует алкоголь, автоматически сообщает об этом в службу надзора. Это грозит носителю браслета штрафом или новым приговором суда. Анализатор умеет отличать алкоголь от других спиртосодержащих жидкостей, например дезинфицирующих средств или духов. Кроме того, браслет подает контролерам сигнал о попытках заблокировать анализатор.

До того как ввести подобную практику по всей стране, в Уэльсе с октября прошлого года проводили эксперимент. Браслеты были надеты 100 правонарушителям, и мониторинг показал, что они оставались трезвыми в течение 95 процентов времени наблюдения. А один из носителей браслета даже рассказал члену парламента Киту Мальтхаусу, что устройство не только позволило ему измениться, но и спасло жизнь.

Что интересно, носителю браслета придется за него платить - установка стоит до 100 долларов, а ежедневная оплата за мониторинг - 10-15 долларов, в зависимости от расценок частной компании, снимающей показания.

По данным Минюста Великобритании, алкоголь становится причиной примерно сорока процентов насильственных преступлений в королевстве, а ущерб экономике, связанный с употреблением спиртного, составляет 29,6 миллиарда долларов в год.

Надо отметить, что браслеты SCRAM могут быть использованы и в других случаях. Например, для контроля наркозависимых, а также для слежки с помощью GPS за лицами, находящимися под домашним арестом.

Подобная практика вызывает протесты со стороны защитников гражданских свобод, однако судьи и прокуроры считают, что браслет куда менее жесткое ограничение свободы, нежели тюрьма.

Британия стала первой страной, где ношение таких браслетов для нарушителей стало обязательным на государственном уровне. Однако на протяжении последних пятнадцати лет аналогичные устройства довольно широко применялись в США, где их одобрили все штаты. Возможно, законодательный опыт Соединенного королевства станет примером и для многих других стран, пытающихся снизить экономический ущерб от употребления алкоголя и связанных с этим проблем.

А как в России?

В России давно применяются браслеты, но именно для контроля тех, кто заключен под домашний арест. Распространить их применение для контроля за тем, выпивает человек или нет, даже если он совершил преступление в нетрезвом виде, нелогично. Ведь, по сути, если он употребил алкоголь, например, дома, но при этом не сел за руль, он даже административного правонарушения не совершил.

Хотя проблема пьяных аварий стоит остро. Необходимо найти методы, которые не позволят нетрезвому человеку сесть за руль. Некоторые из них даже были прописаны в законопроектах, внесенных в Госдуму. Это залог за машину, если водитель пойман в нетрезвом виде, а также ее конфискация, если водитель в таком виде попался дважды.

До сих пор обсуждается идея использовать алкозамки. Напомним, что алкозамки стали устанавливать в Швеции в качестве эксперимента. Эксперимент до сих пор продолжается и дает очень неплохие результаты. В этой северной стране попавшийся в нетрезвом виде водитель может избежать наказания. Он не будет лишен прав, если поставит на свою машину и за свой счет алкозамок, который не дает завести машину, если в выдохе есть пары алкоголя. Алкозамок может потребовать водителя "продуться" не только при запуске двигателя, но и в дороге. И если хоть раз он зафиксирует пары алкоголя, то не только не даст завести машину, но и передаст информацию в центр, который следит за работой таких замков. После этого отложенное лишение прав вступит в силу, и такому водителю придется ходить пешком. В этой конструкции действительно наказание наступает именно за попытку сесть за руль в нетрезвом виде. И это справедливо.

Сложно объяснить, почему такая система в России только обсуждается. Перехитрить шведский алкозамок еще никому не удавалось. А обо всех вмешательствах в свою работу он также сообщает. Понятно, что это будет работать только с порядочными гражданами, которые раз ошиблись. А против злостных алкоголиков остается только конфискация автомобиля. И даже браслет тут не поможет. Он все равно выпьет и сядет за руль, и ему глубоко плевать, какая ему за это грозит ответственность. Ведь сейчас даже уголовная ответственность за повторное управление в нетрезвом виде таких не останавливает.

Подготовил Владимир Баршев