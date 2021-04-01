В ВОЗ заявили о слишком медленной вакцинации от коронавируса в Европе

В частности, там отмечается, что ускорение внедрения вакцинации имеет решающее значение. "На прошлой неделе наблюдался рост передачи COVID-19 в большинстве стран Европейского региона ВОЗ: 1,6 миллиона новых случаев заболевания и почти 24 000 смертей. Этот регион по-прежнему занимает второе место среди всех регионов мира, наиболее пострадавших от COVID-19, причем общее число смертей быстро приближается к 1 миллиону, а общее число случаев заболевания может превысить 45 миллионов",- отмечается в сообщении.

Также подчеркивается ,что в европейском регионе новые случаи заболевания увеличиваются во всех возрастных группах, за исключением людей в возрасте 80 лет и старше. "Только в этом наиболее уязвимом населении мы наблюдаем неуклонное снижение заболеваемости и снижение доли смертей от COVID-19 с начала 2021 года, что отражает ранние признаки воздействия вакцинации", - уточняет Европейское бюро ВОЗ. И добавляет, что новые данные Общественного здравоохранения Англии свидетельствуют о том, что вакцины от COVID-19 спасли, по крайней мере, более 6000 жизней среди людей старше 70 лет с момента начала вакцинации в декабре 2020 года.

"Вакцины - это наш лучший выход из этой пандемии. Они не только работают, но и очень эффективны в предотвращении инфекции. Однако внедрение этих вакцин происходит недопустимо медленно. И пока охват остается низким, мы должны применять те же меры общественного здравоохранения и социальной защиты, что и в других странах",- говорит директор бюро Ханс Клюге.

К настоящему моменту только 10% населения региона получили первую дозу вакцины, а 4% - обе.