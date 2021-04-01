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01.04.2021 15:32
Рубрика: Общество

Вакцина от рака головного мозга прошла первую стадию испытаний в ФРГ

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Избавиться от глиомы хирургическим путем сложно, лучевая терапия тоже оказывается малоэффективной. Не показывает достаточно выраженного положительного результата и химиотерапия. Причина в том, что мозг надежно защищен особым барьером, препятствующим проникновению опасных веществ.

Фото: iStock
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Исследование показало, что у трех четвертей пациентов в опухолевых клетках присутствует изменения в гене, ответственном за кодирование определенного фермента. Эта мутация свойственна для глиом, в нормальных клетках она не обнаруживается.

Иммунитет человека способен определить мутировавший белок, а вакцина, по мнению ученых, должна помочь вызвать ответную реакцию Т-клеток и остановить рост онкоклеток.

Вакцина появилась несколько лет назад. Опыты на мышах продемонстрировали, что препарат действительно может повлиять на клетки с вредоносной мутацией.

В клинических испытаниях первой фазы приняли участие 32 человека с соответствующим диагнозом. Они получали не только стандартную терапию, но и новую прививку. Пациенты получили по восемь вакцин.

Исследователи отметили, что отрицательных эффектов такое лечение не вызывает. Зато у большинства участников испытаний (93 процента) иммунитет дал реакцию. У 12 человек в крови нашли большое количество специфических Т-клеток. Они вторглись в онкообразования и совершали свою работу.

Ученые констатировали факт, что у 82 процентов больных с опухолью мозга удалось остановить ее рост. Этот эффект наблюдается в течение трех лет.

Исследования действия нового препарата будут продолжены.

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