Вакцина от рака головного мозга прошла первую стадию испытаний в ФРГ

Избавиться от глиомы хирургическим путем сложно, лучевая терапия тоже оказывается малоэффективной. Не показывает достаточно выраженного положительного результата и химиотерапия. Причина в том, что мозг надежно защищен особым барьером, препятствующим проникновению опасных веществ.

Исследование показало, что у трех четвертей пациентов в опухолевых клетках присутствует изменения в гене, ответственном за кодирование определенного фермента. Эта мутация свойственна для глиом, в нормальных клетках она не обнаруживается.

Иммунитет человека способен определить мутировавший белок, а вакцина, по мнению ученых, должна помочь вызвать ответную реакцию Т-клеток и остановить рост онкоклеток.

Вакцина появилась несколько лет назад. Опыты на мышах продемонстрировали, что препарат действительно может повлиять на клетки с вредоносной мутацией.

В клинических испытаниях первой фазы приняли участие 32 человека с соответствующим диагнозом. Они получали не только стандартную терапию, но и новую прививку. Пациенты получили по восемь вакцин.

Исследователи отметили, что отрицательных эффектов такое лечение не вызывает. Зато у большинства участников испытаний (93 процента) иммунитет дал реакцию. У 12 человек в крови нашли большое количество специфических Т-клеток. Они вторглись в онкообразования и совершали свою работу.

Ученые констатировали факт, что у 82 процентов больных с опухолью мозга удалось остановить ее рост. Этот эффект наблюдается в течение трех лет.

Исследования действия нового препарата будут продолжены.