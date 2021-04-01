Верховный суд отклонил иск об отмене масочного режима в России

С иском в Верховный суд обратилась группа граждан из разных регионов. Истцы просили признать недействительным пункт 4.4 санитарно-эпидемиологических правил профилактики новой коронавирусной инфекции, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в мае 2020 года. По мнению заявителей, маски причиняют массу неудобств и нарушают права граждан.

В свою очередь, представитель Роспотребнадзора назвала доводы истцов субъективными, отметив, что услышала лишь эмоции. Ее мнение поддержала представитель Генпрокуратуры.

"Доводы административного искового заявления основаны на неверном толковании законодательства, в связи с чем удовлетворению оно не подлежит", - сказала представитель Генпрокуратуры.

Верховный суд, заслушав все стороны, отклонил иск.