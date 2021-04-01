Видео: Медведев разбил ракетку после поражения от Баутисты-Агута

Anger is an energy 😡



Daniil Medvedev feeling the heat in Miami. #MiamiOpen pic.twitter.com/4HCsNAL77U — Tennis TV (@TennisTV) April 1, 2021

Российский теннисист Даниил Медведев не сдержал эмоций после поражения от испанца Роберто Баутисты-Агута в четвертьфинале турнира ATP в Майами.

Медведев проиграл в двух сетах - 4:6, 2:6. По окончании встречи он разбил ракетку о корт. Следующим соперником Баутисты-Агута станет итальянец Янник Синнер.

После вылета Медведева единственным россиянином в Майами остался Андрей Рублев. В четвертьфинале ему предстоит поединок с Себастьяном Кордой из США. Еще в одном матче грек Стефанос Циципас сыграет с поляком Хубертом Хуркачом.