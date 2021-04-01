Владимир Путин заслушал доклад омбудсмена

Президент встретился с Уполномоченным по правам человека. Татьяна Москалькова представила доклад за прошлый год. После беседы Владимир Путин внес в Госдуму ее кандидатуру для назначения на эту должность еще на пять лет.

Главная задача - помощь как можно большему количеству людей в восстановлении их прав. И хотя Уполномоченный не может принять или отменить то или иное решение, он может убедить органы власти это сделать. Президент отметил рост доверия граждан к институту Уполномоченного, об этом говорит и количество обращений - более 205 тысяч за пять лет.

"Почти 5900 решений органов власти были отменены, изменены или приняты взамен новые. В результате более 15 тысяч граждан были восстановлены в своих правах, а вместе с неопределенным кругом лиц это более 1,5 млн людей", - привела цифры Татьяна Москалькова. Например, валютные ипотечники, когда по одному обращению удалось помочь нескольким тысячам.

Наиболее чувствительные темы - прежние: невыплаты зарплаты, насилие в колониях, вопросы ЖКХ, медленное продвижение получения социального жилья. Участились случаи недопуска адвокатов к административно задержанным, причем это связано не только с коронавирусом, заметила омбудсмен.

В пандемию была открыта "горячая линия", прием граждан стали вести по видео- и электронной связи, что позволило не останавливать работу и помогать людям. "Особенно сложные вопросы возникали в трудовой сфере, когда либо заставляли людей выходить на работу, либо уходить в отпуск без сохранения содержания, либо увольняться. Такие вопросы приходилось решать, они имели комплексный массовый характер", - рассказала Уполномоченный по правам человека.

"Там, где не придавали им значения, до сих пор проблемы сохраняются, к сожалению", - заметил Путин. "Но обращений к нам сегодня по трудовой сфере становится меньше", - оценила Москалькова. "Я имею в виду не Россию, другие страны", - объяснил президент. "Да, это совершенно верно, и ко мне обращаются омбудсмены с этими же вопросами - поделиться опытом, как нам удалось "расшить" эти узкие места", - согласилась она. "Не все, конечно, но основные, самые болевые точки - на них обратили внимание, естественно, с ними работали, конечно. В том числе и благодаря вам", - сказал Путин.

"Мы, получив опыт работы в условиях пандемии, думаем, что постоянной формой должна быть "горячая линия" и постоянной формой работы должен быть прием граждан по видео-конференц-связи: и людям так удобнее, и мы быстрее можем решать вопросы", - продолжила омбудсмен. "Это очень важный инструмент прямой связи с людьми, поддержки и обратной связи с точки зрения эффективности работы государственных органов", - согласился Путин.

Президент также поинтересовался, как проходит ежегодный форум омбудсменов. В прошлом году, несмотря на пандемию, в нем приняли участие практически все международные органы: ООН, Совет Европы, ПАСЕ, 18 зарубежных омбудсменов - всего более 20 государств, рассказала докладчик.

"За прошедшие пять лет при вашей поддержке был решен ряд крупных системных вопросов", - констатировала Москалькова. Например, по помощи валютным ипотечникам, переселению российских граждан с Байконура в РФ. Омбудсмен попросила обратить внимание еще на три категории - учителя, работники медицинских учреждений и социальной сферы. Она подготовила президенту специальное письмо.

Президент отметил рост доверия граждан к институту Уполномоченного

Самыми тревожными Москалькова назвала коллективные обращения: как правило, это темы, связанные с трудовыми спорами, с крупными невыплатами зарплаты. "И мы работали на этом направлении, на мой взгляд, с хорошими результатами", - оценила она. Так, 25 тысяч граждан были восстановлены в своих правах в сфере ЖКХ, 70 тысячам работников было выплачено 1,3 млрд рублей.

"При нашем участии прошел обмен российскими и украинскими заключенными. И спасибо, что вы дали возможность осуществить эту работу", - поблагодарила омбудсмен. "Кроме этого, мы участвовали в российско-украинском обмене моряков", - продолжила она. Рыбаки не могли вернуться почти полгода в Крым, потому что их не пускали по российским паспортам. "Этот опыт, я думаю, войдет когда-то в анналы проведения обменов", - считает она.