Власти Нидерландов пустят зрителей на "Евровидение" ради COVID-эксперимента

Песенный конкурс "Евровидение", который пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, может стать первым масштабным европейским событием, где разрешат присутствовать реальным зрителям. Свое решение власти Нидерландов объяснили желанием проверить безопасность проведения массовых мероприятий в условиях пандемии коронавируса.

"Мы приветствуем данное решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу "Евровидение" в мае", - прокомментировал ситуацию исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердал на официальном сайте конкурса.

РИА Новости со ссылкой на Нидерландскую вещательную корпорацию (NOS) сообщает, что кабинет министров Нидерландов намерен провести эксперимент, чтобы выяснить, как можно безопасно проводить массовые мероприятия с большой аудиторией.

Однако организаторы сразу же предупредили о строгих ограничениях. Первое из них касается количества людей - одновременно на арене Ahoy смогут присутствовать максимум 3,5 тысячи человек. Зрителей пустят на шесть репетиций, два полуфинала и финал. Второе важное условие - все участники и зрители должны будут иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Наконец, из-за ограничений, которые действуют при пересечении границ между странами, на конкурсе пока приветствуются только зрители из Нидерландов. Остальным придется довольствоваться телевизионными и онлайн-трансляциями.

В то же время власти Нидерландов оставили за собой право все-таки закрыть конкурс для зрителей, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.