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01.04.2021 12:56
Рубрика: Культура

Власти Нидерландов пустят зрителей на "Евровидение" ради COVID-эксперимента

Текст: Мария Шепталова
Песенный конкурс "Евровидение", который пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, может стать первым масштабным европейским событием, где разрешат присутствовать реальным зрителям. Свое решение власти Нидерландов объяснили желанием проверить безопасность проведения массовых мероприятий в условиях пандемии коронавируса.

"Мы приветствуем данное решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу "Евровидение" в мае", - прокомментировал ситуацию исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердал на официальном сайте конкурса.

Фото: AP Photo/ Sebastian Scheiner
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РИА Новости со ссылкой на Нидерландскую вещательную корпорацию (NOS) сообщает, что кабинет министров Нидерландов намерен провести эксперимент, чтобы выяснить, как можно безопасно проводить массовые мероприятия с большой аудиторией.

Однако организаторы сразу же предупредили о строгих ограничениях. Первое из них касается количества людей - одновременно на арене Ahoy смогут присутствовать максимум 3,5 тысячи человек. Зрителей пустят на шесть репетиций, два полуфинала и финал. Второе важное условие - все участники и зрители должны будут иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Наконец, из-за ограничений, которые действуют при пересечении границ между странами, на конкурсе пока приветствуются только зрители из Нидерландов. Остальным придется довольствоваться телевизионными и онлайн-трансляциями.

В то же время власти Нидерландов оставили за собой право все-таки закрыть конкурс для зрителей, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2021"

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