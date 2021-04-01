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01.04.2021 14:44
Рубрика: Общество

Исследования выявили негативное влияние депрессии на восприятие цветов

Текст: Ольга Орлова

Как депрессия влияет на зрительное восприятие человека? Этот вопрос поставили перед собой психологи, опубликовавшие свой труд в издании Journal of Psychiatry and Neuroscience.

Фото: pixabay.com
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Они отобрали группу из 111 человек, страдающих депрессией, биполярным или пограничным расстройством. Другая группа была контрольная - для оценки изменений в зрительном восприятии. И провели серию тестов. В первых тестах испытуемые должны были оценить яркость цветовых пятен на экране компьютера, причем каждый раз яркость фона менялась.

Во втором тесте нужно было оценить контрастность изображений. После этого осталось сравнить результаты группы пациентов и контрольной группы.

Выяснилось: люди с депрессией видят мир не так, как здоровые. Яркость они воспринимали хуже, а контрастность, наоборот, лучше.

Ученые объяснили эти особенности восприятия с расстройством при обработке информации в коре головного мозга. У людей с депрессией происходит уменьшение ретинальных или кортикальных сигналов.

Исследователи делают поправку на то, что выводы получены по результатам тестов, и нужны еще дополнительные исследования с помощью специального оборудования. Важность полученных выводов в том. Что они могут стать одним из способов выявления нарушений обработки информации у пациентов и помогут при выработке методов лечения патологии при психических расстройствах.

Наука Общество Наука Общество Здоровье

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