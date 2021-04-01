Новости

Глава партии во Франции призвал власти использовать "Спутник V" 00:12
"Много чести": Познер прокомментировал связанный с ним инцидент в Тбилиси 00:06
Трамп присоединился к новой социальной платформе 01.04.2021
США выделили Украине уже более 2 млрд долларов на вопросы безопасности 01.04.2021
РФПИ: Панама одобрила применение вакцины "Спутник V" 01.04.2021
В ДНР объявлен первый в истории призыв на военную службу 01.04.2021
Массовые беспорядки вспыхнули в Брюсселе из-за первоапрельской шутки 01.04.2021
В Тбилиси вандалы осквернили памятник Грибоедову 01.04.2021
В Кишиневе и Бельцах ввели комендантский час 01.04.2021
Для изучения ЧП в Суэцком канале изъят черный ящик контейнеровоза Ever Given 01.04.2021
Глава ВОЗ призвал выделить 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран 01.04.2021
До 486 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 01.04.2021
Цена нефти Brent приблизилась к 65 долларам после решения ОПЕК+ 01.04.2021
Искусственный интеллект победит очереди в поликлиниках и плохие дороги 01.04.2021
Прокурор Москвы взял на личный контроль расследование ДТП на Смоленской площади 01.04.2021
В Москве за взятку задержан финансовый инспектор 01.04.2021
МАГАТЭ: Иран приступил к обогащению урана на центрифугах в Натанзе 01.04.2021
Курс евро превысил отметку в 90 рублей 01.04.2021
Лукашенко подписал указ о создании белорусской вакцины от COVID-19 01.04.2021
Светлана Лобода заразилась коронавирусом 01.04.2021
Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса 01.04.2021
Роспатент составил рейтинг самых необычных товарных знаков 01.04.2021
Захарова: Рассчитываем на отказ руководства ЕС от лжи про российскую вакцину 01.04.2021
Росстат повысил оценку ВВП за 2020 год на 0,1 процентного пункта 01.04.2021
Сучилов рассказал, что Цветков отдал ему медаль после гонки преследования 01.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
01.04.2021 23:10
Рубрика: В мире

Макрон настроился на третью волну

Глава Франции вновь ввел национальный карантин
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
Президент Франции Эмманюэль Макрон держался до последнего, чтобы не закрывать детские сады и школы - поговаривают, в этом его поддерживала супруга Брижит, работавшая в лицее учительницей французского языка и латыни. И все же глава Пятой республики сдался под натиском третьей волны "короны", которая грозит распространением британского штамма, и снова ввел в стране общенациональный карантин. Как пишут французские СМИ, он вступает в силу с 3 апреля, то есть прямо накануне католической Пасхи, и продлится как минимум месяц.
Макрон призвал французов потерпеть еще немного, чтобы потом можно было расслабиться. Впрочем, такие обещания Макрон дает далеко не в первый раз. Фото: Getty Images Макрон призвал французов потерпеть еще немного, чтобы потом можно было расслабиться. Впрочем, такие обещания Макрон дает далеко не в первый раз. Фото: Getty Images
Макрон призвал французов потерпеть еще немного, чтобы потом можно было расслабиться. Впрочем, такие обещания Макрон дает далеко не в первый раз. Фото: Getty Images

До сих пор лишь в 19 департаментах Франции действовали строгие ограничения общественной жизни. Теперь же, как объявил Макрон в телеобращении к нации, они распространятся на всю страну. Магазины товаров не первой необходимости останутся закрытыми. Во всех регионах с семи вечера до шести утра по парижскому времени будет действовать комендантский час, когда гражданам запрещено покидать дома без уважительной причины .

Фото: AP Photo/Matt Dunham
Британия начинает постепенный выход из локдауна

Вообще, на время всеобщего карантина внутри Пятой республики будет серьезно ограничена свобода передвижения. Прогулки разрешены в радиусе 10 километров от места жительства, поездки между регионами исключены. Если французы захотят уехать куда-нибудь на самоизоляцию за город, то у них на сборы будут выходные, включая пасхальный день 4 апреля.

Правда, в отличие от соседней Германии, Франция не собирается ужесточать правила возвращения для своих граждан из-за рубежа: любой сможет прилететь домой, когда захочет.

Работодателям предписано по возможности перевести сотрудников на удаленную работу. Детские сады, школы и колледжи закроются на три недели (частично карантин совпадает с каникулами). Правда, студентов вузов избавят от полной дистанционки, и они смогут очно посещать аудитории один день в неделю.

Детские сады, школы и колледжи во Франции закроются на три недели

Отдельно в Елисейском дворце предупредили об ужесточении контроля за массовыми мероприятиями. В рамках борьбы с распространением инфекции любые собрания (включая, очевидно, демонстрации и акции протеста), которые власть сочтет незаконными, будут жестко пересекаться. "Мы не позволим отдельным лицам поставить под угрозу общий прогресс. Контроль и санкции будут усилены, чтобы ограничить собрания и употребление алкоголя", - заключил Макрон.

27 процентов людей старше 80 лет и медработников в Евросоюзе удалось привить от ковида к концу марта. Такие данные приводит газета El Pais, хотя ранее в Брюсселе обещали, что к этому сроку вакцинируют 80 процентов населения ЕС

Он призвал сограждан потерпеть еще немного, чтобы потом можно было расслабиться. Уже в начале мая власти планируют начать возвращать учеников в классы. Все зависит от темпов вакцинации, которая уже совсем скоро должна "развернуться на полную мощь". Если все пойдет по плану, то с середины апреля начнут прививать всех французов старше 60 лет, с 15 мая - старше 50. В Париже обещают, что в течение года все совершеннолетние жители страны смогут сделать прививку от "короны".

Конституция не позволила правительству Финляндии ввести в стране локдаун
Взгляд из Бразилии

Март 2021 года уже вошел в историю Бразилии как самый смертоносный месяц. Основную роль в этом сыграл COVID-19. Страна восемь раз обновляла собственный рекорд смертности, достигнув показателя в 3869 погибших за 24 часа. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация способствует появлению новых вариантов коронавируса. Согласно данным бразильских органов записи актов гражданского состояния на 28 марта, с начала месяца в стране в общей сложности погибли более 140 тысяч человек - на треть больше, чем в марте прошлого года.

Во вторник Фонд Освальдо Круза (Fiocruz) - один из самых авторитетных исследовательских институтов в области вирусологии в Латинской Америке - опубликовал еженедельный бюллетень о ситуации в системе здравоохранения страны. Она остается стабильно тяжелой. В 25 из 27 регионах фонд палат интенсивной терапии, предназначенный для лечения COVID-19, заполнен более чем на 80 процентов. В 18 бразильских штатах этот показатель превышает 90 процентов. Тревогу у вирусологов вызывают новости из штата Сан-Паулу. В среду в городке Сорокаба в 100 километрах от крупнейшего в Южной Америке мегаполиса специалисты обнаружили новый вариант коронавируса. По своим свойствам он очень похож на южноафриканский. Но 34-летняя женщина - пока единственный обнаруженный носитель этого варианта - уверяет, что в последнее время не выезжала ни за пределы страны, ни в другие штаты и не контактировала с теми, кто вернулся из ЮАР. За минувшие сутки в Бразилии выявлено 90,6 тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом здесь заразились 12,7 миллиона человек. Его жертвами стали 321,5 тысячи бразильцев.

Подготовил Иван Карташов (Бразилиа)

В мире Европа Франция В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Правительство продлило работу приложения "Путешествую без COVID-19"
В зоне стройки "Северного потока-2" зафиксирована активность военных кораблей
Новак: Страны ОПЕК+ договорились, как будут увеличивать добычу нефти
Верховный суд отклонил иск об отмене масочного режима в России
Прокурор Москвы взял на личный контроль расследование ДТП на Смоленской площади
Что стоит за разговорами о "Европе разных скоростей"
Почему в Америке все очевиднее раскол общества