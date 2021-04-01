Президент Франции Эмманюэль Макрон держался до последнего, чтобы не закрывать детские сады и школы - поговаривают, в этом его поддерживала супруга Брижит, работавшая в лицее учительницей французского языка и латыни. И все же глава Пятой республики сдался под натиском третьей волны "короны", которая грозит распространением британского штамма, и снова ввел в стране общенациональный карантин. Как пишут французские СМИ, он вступает в силу с 3 апреля, то есть прямо накануне католической Пасхи, и продлится как минимум месяц.

Макрон призвал французов потерпеть еще немного, чтобы потом можно было расслабиться. Впрочем, такие обещания Макрон дает далеко не в первый раз. Фото: Getty Images

До сих пор лишь в 19 департаментах Франции действовали строгие ограничения общественной жизни. Теперь же, как объявил Макрон в телеобращении к нации, они распространятся на всю страну. Магазины товаров не первой необходимости останутся закрытыми. Во всех регионах с семи вечера до шести утра по парижскому времени будет действовать комендантский час, когда гражданам запрещено покидать дома без уважительной причины .

Вообще, на время всеобщего карантина внутри Пятой республики будет серьезно ограничена свобода передвижения. Прогулки разрешены в радиусе 10 километров от места жительства, поездки между регионами исключены. Если французы захотят уехать куда-нибудь на самоизоляцию за город, то у них на сборы будут выходные, включая пасхальный день 4 апреля.

Правда, в отличие от соседней Германии, Франция не собирается ужесточать правила возвращения для своих граждан из-за рубежа: любой сможет прилететь домой, когда захочет.

Работодателям предписано по возможности перевести сотрудников на удаленную работу. Детские сады, школы и колледжи закроются на три недели (частично карантин совпадает с каникулами). Правда, студентов вузов избавят от полной дистанционки, и они смогут очно посещать аудитории один день в неделю.

Детские сады, школы и колледжи во Франции закроются на три недели

Отдельно в Елисейском дворце предупредили об ужесточении контроля за массовыми мероприятиями. В рамках борьбы с распространением инфекции любые собрания (включая, очевидно, демонстрации и акции протеста), которые власть сочтет незаконными, будут жестко пересекаться. "Мы не позволим отдельным лицам поставить под угрозу общий прогресс. Контроль и санкции будут усилены, чтобы ограничить собрания и употребление алкоголя", - заключил Макрон.

27 процентов людей старше 80 лет и медработников в Евросоюзе удалось привить от ковида к концу марта. Такие данные приводит газета El Pais, хотя ранее в Брюсселе обещали, что к этому сроку вакцинируют 80 процентов населения ЕС

Он призвал сограждан потерпеть еще немного, чтобы потом можно было расслабиться. Уже в начале мая власти планируют начать возвращать учеников в классы. Все зависит от темпов вакцинации, которая уже совсем скоро должна "развернуться на полную мощь". Если все пойдет по плану, то с середины апреля начнут прививать всех французов старше 60 лет, с 15 мая - старше 50. В Париже обещают, что в течение года все совершеннолетние жители страны смогут сделать прививку от "короны".

Взгляд из Бразилии

Март 2021 года уже вошел в историю Бразилии как самый смертоносный месяц. Основную роль в этом сыграл COVID-19. Страна восемь раз обновляла собственный рекорд смертности, достигнув показателя в 3869 погибших за 24 часа. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация способствует появлению новых вариантов коронавируса. Согласно данным бразильских органов записи актов гражданского состояния на 28 марта, с начала месяца в стране в общей сложности погибли более 140 тысяч человек - на треть больше, чем в марте прошлого года.

Во вторник Фонд Освальдо Круза (Fiocruz) - один из самых авторитетных исследовательских институтов в области вирусологии в Латинской Америке - опубликовал еженедельный бюллетень о ситуации в системе здравоохранения страны. Она остается стабильно тяжелой. В 25 из 27 регионах фонд палат интенсивной терапии, предназначенный для лечения COVID-19, заполнен более чем на 80 процентов. В 18 бразильских штатах этот показатель превышает 90 процентов. Тревогу у вирусологов вызывают новости из штата Сан-Паулу. В среду в городке Сорокаба в 100 километрах от крупнейшего в Южной Америке мегаполиса специалисты обнаружили новый вариант коронавируса. По своим свойствам он очень похож на южноафриканский. Но 34-летняя женщина - пока единственный обнаруженный носитель этого варианта - уверяет, что в последнее время не выезжала ни за пределы страны, ни в другие штаты и не контактировала с теми, кто вернулся из ЮАР. За минувшие сутки в Бразилии выявлено 90,6 тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом здесь заразились 12,7 миллиона человек. Его жертвами стали 321,5 тысячи бразильцев.

Подготовил Иван Карташов (Бразилиа)