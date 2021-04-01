Возможностей для добровольной маркировки драгметаллов стало больше

Гознак объявил о расширении возможностей добровольной маркировки ювелирных изделий с 1 апреля.

Теперь производители ювелирной продукции могут вносить дополнительные сведения в государственную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий из них. Например, у них появилась возможность оставить в ней информацию о полученных или прошедших процедуру опробования и клеймения ювелирных изделиях, о драгметаллах, находящихся в обороте, а также об аффинированных - произведенных или проданных, ввезенных в Россию, представляемых на опробование, анализ и клеймение с нанесением двухмерного штрихового кода в Федеральной пробирной палате.

В Госзнаке напомнили, что система маркировки драгметаллов была запущена 1 марта. С этого времени участники рынка должны были заявить о себе: зарегистрироваться и подать заявление о постановке на специальный учет в Федеральной пробирной палате.