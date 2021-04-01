115 лет назад родился выдающийся авиаконструктор Александр Яковлев

Первого апреля исполнилось 115 лет со дня рождения Александра Сергеевича Яковлева - выдающегося отечественного авиаконструктора, создателя знаменитой школы проектирования самолётов.

Не все его творения поднялись в небо. Но, как сказал кто-то, для истории достаточно и тех машин что взлетели. А их было немало.

Свою первую летающую модель Александр Яковлев начал строить еще школьником. В 18 лет он построил первый планер, в 21 год - первый самолет…

За одно только семейство истребителей "Як" времен Великой Отечественной имя авиаконструктора Яковлева навсегда вписано в историю нашей страны. Под его непосредственным руководством в 1940-е годы были созданы самолеты Як-1, Як-7, Як-3, Як-9, которые стали основой истребительного парка военно-воздушных сил Красной Армии.

Помните? "А потом ты в Париж возвратился домой на подаренном мной самолете". Это слова из песни об эскадрильи "Нормандия-Неман", которую исполнял Марк Бернес. Эскадрилья, а затем и полк "Нормандия-Неман" воевали на яковлевских истребителях. Их первой машиной стал Як-1Б, затем - пересели на Як-9 и, наконец, войну закончили уже на новейших Як-3. Истребитель Як-3 сразу же очаровал французов - простой, лёгкий, быстрый и довольно неплохо вооружённый...

Талант выдающегося конструктора и организатора был реализован не только в военной, но и в учебной, спортивной и гражданской авиации. Под руководством Александра Яковлева разработано свыше 200 типов и модификаций летательных аппаратов. Из них более сотни пошли в серию. Многие остаются образцами смелой технической мысли. Ряд крылатых машин, задуманных Александром Сергеевичем, летают и сегодня.

Яковлев возглавлял свое предприятие до 1984 года. Остаток жизни он посвятил литературной деятельности, описав в книгах несколько этапов развития русской авиации.В 1990 году, уже после смерти изобретателя, КБ было присвоено его имя.

В числе опередивших свое время самолетов Яковлева - первый в нашей стране всепогодный истребитель-перехватчик Як-25, семейство сверхзвуковых боевых самолетов Як-28, первый в мире региональный реактивный пассажирский лайнер Як-40, первый в мире сверхзвуковой истребитель вертикального взлета Як-141.

На учебных самолетах конструкции Яковлева - УТ-2, Як-18, Як-52 - научилось летать большинство пилотов нашей страны. На спортивных машинах КБ завоеваны 69 первых мест на чемпионатах мира и Европы по высшему пилотажу. На самолетах марки "Як" установлено 95 мировых рекордов.

Конструкторский коллектив, основанный Александром Сергеевичем, стал базой для создания Инженерного центра им. А.С. Яковлева - одного из основных подразделений ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех), в котором продолжает жить и развиваться "яковлевская" конструкторская школа. Здесь ведутся работы по проектированию, испытаниям и модернизации передовой авиационной техники: пассажирских самолетов нового поколения МС-21, учебно-боевого самолета Як-130, самолета первоначального обучения Як-152.

Первый из взлетевших в небо пассажирских МС-21 назван в честь А.С. Яковлева.

Великий авиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев в своей книге "Цель жизни" написал: "Когда я построил планер, мною овладело неодолимое стремление сконструировать самолет. Потом захотелось сделать другой, получше, потом третий… Строишь машину и думаешь: "Только бы она полетела, больше мне в жизни ничего не нужно!" Но вот машина закончена и начинает летать, рождается новое желание - сделать другой самолет, чтобы он летал еще быстрее, еще лучше…".