Антикризисная поддержка населения в период пандемии дала неожиданный побочный эффект: возродилась зарплата в конвертах. На это обратила внимание Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова: "Оказывается, дело в том, что в период пандемии есть каникулы для тех, кто взял кредит, и люди не оформляются официально на работу. Это, в частности, уже приводит к возрождению практики выплаты зарплат в конвертах". Единственный выход, считает омбудсмен, продлить налоговые каникулы для тех, кто после потери работы в условиях пандемии затем официально устроился на работу.

Напомним, для поддержки граждан, оказавшихся в сложном финансовом положении из-за пандемии, федеральные власти увеличили пособия по безработице до 12 130 руб. Кроме того, был принят закон о кредитных каникулах, дающий право на отсрочку платежей по кредитам тем гражданам, чьи ежемесячные доходы упали более чем на 30 процентов, а также индивидуальным предпринимателям и представителям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. В итоге люди стали просить работодателей платить им зарплату в конвертах, а некоторые заявили о желании работать неофициально, без заключения трудового договора.

В целом российские граждане удовлетворены поддержкой, которую им оказывает государство в период пандемии, но считают эту поддержку недостаточной. Таковы результаты исследования, проведенного специалистами Высшей школы экономики. После окончания пандемии россияне хотели бы зарплату (официальную, а не в конвертах) в 50-70 тыс. руб. Ее назвали идеальной почти треть опрошенных. Доход в 30-50 тыс. руб. сочли приемлемым 27 процентов респондентов. И только 21 процент граждан "замахнулись" на 100 тыс. руб.

Таковы результаты опроса, проведенного порталом "Работа.ру". Представления об идеальной зарплате разнятся в зависимости от региона. Москвичи желают зарабатывать 82 тыс. руб. в месяц, жителям Санкт-Петербурга достаточно 72 тыс. То же и с гендерным разделением. Мужчины считают идеальной зарплату 86 тыс. руб., женщин вполне устраивает 61 тыс. руб. Большинство респондентов сообщили, что чувствуют влияние пандемии на рынок труда.

Россияне назвали также справедливый, по их мнению, минимальный размер зарплаты. Треть из них считают, что это должно быть 40-50 тыс. руб., пятая часть опрошенных согласна на 30-40 тыс., каждый десятый полагает достаточным 21-30 тыс. Опрос проводился Общественной палатой в рамках исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления". Согласно опросу, с несправедливостью из-за разницы в доходах сталкиваются 60 процентов граждан, неравенство в доступе к качественным медицинским услугам испытывает половина опрошенных, 38 процентов пожаловались на территориальное неравенство. На вопрос, чем можно снизить неравенство, 97 процентов респондентов дали ответ: "дополнительными усилиями государства". Этому также может способствовать снижение демонстративного потребления (91 процент), социальная ответственность бизнеса (80), деятельность некоммерческих организаций и активистов (71).

Антикризисная поддержка населения в период пандемии дала неожиданный побочный эффект: возродилась зарплата в конвертах

В основном показателе (справедливая минимальная зарплата) результаты исследования, проведенного Общественной палатой, близки к официальной статистике. По данным Росстата, минимальный доход, необходимый средней российской семье, - 58,5 тыс. руб. Столько требуется ей, чтобы свести концы с концами. Одновременно с этим Росстат констатирует: в России сокращается неравенство по зарплатам. Разрыв между самой низкой и самой высокой уменьшился до 13-кратной величины. В 2013 году это соотношение составляло 15,8 раза, в 2009-м - 14,7. Снижение неравенства в вознаграждении за труд - результат повышения МРОТ, зарплат бюджетников и развития ряда отраслей производства. Эксперты прогнозируют и дальнейшее сближение по зарплатам.

Сейчас у 10 процентов наименее оплачиваемых работников зарплата составляет 12,1 тыс. руб. в месяц, у 10 процентов наиболее высокооплачиваемых - 157,2 тыс. руб. По официальной статистике, сегодня самый высокий разрыв в оплате труда - в рыбоводстве (28,8 раза), научной деятельности (19,3) и информационных технологиях (17,6), самый низкий - в производстве транспортных средств (7,1 раза) и текстильных изделий (7,2).

Прибегать к зарплате в конвертах не придется, как только экономическая ситуация нормализуется

Большинство же россиян мечтают получать деньги, не работая. Таков результат опроса, проведенного российской компанией HeadHunter. Согласно опросу, концепцию безусловного основного дохода (БОД), предполагающую регулярные государственные выплаты всем гражданам без исключения, одобряют 62 процента опрошенных. Против высказались 20 процентов респондентов. "Безусловный основной доход можно ввести, но каким он будет - на уровне МРОТ? - говорит доктор экономических наук, руководитель департамента социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. - Условия же для более высокого уровня безусловного основного дохода в российской экономике пока не созданы. Причины все те же - низкий уровень производительности труда в народном хозяйстве, одной из самых массовых профессий в котором является профессия частного охранника".

Что же касается зарплаты в конвертах, то прибегать к такой хитрости, вероятно, скоро отпадет необходимость. Она отпадет сама собой, как только экономическая ситуация нормализуется.