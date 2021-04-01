Взять сельскую ипотеку в 2021 году смогут 40 тысяч семей

В 2021 году государство выделит на льготную сельскую ипотеку под 3% более 4 млрд рублей. Кроме того, правительство выделило дополнительное финансирование в размере более 1 млрд рублей на поддержку программы.

Всего в этом году удастся выдать не менее 40 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму кредитования около 80 млрд рублей, сообщила на заседании правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

Сельская ипотека - ключевая часть госпрограммы комплексного развития сельских территорий, которая заработала с 2020 года. По мнению Абрамченко, первый год реализации программы показал ее высокую востребованность в регионах и поддержку мероприятий сельскими жителями. А сельская ипотека стала "одной из прорывных мер".

В прошлом году выдано 45 тыс. льготных ипотечных кредитов по заявкам заемщиков на сумму 87,3 млрд рублей. Было введено более 180 тыс. кв. метров жилья в 80 регионах, плановые показатели превышены на треть.

Помимо строительства жилья, в рамках госпрограммы предусмотрено благоустройство территорий. В 2020 году в 70 регионах реализовано более 6 тысяч проектов, план превышен более чем в два раза, сообщила Абрамченко.

Поскольку программа оказалась очень востребованной, Минсельхоз прорабатывает вопрос ее продления до 2030 года. На конкурс на период 2022-2024 годы регионы дополнительно представили более тысячи проектов, совокупный объем финансирования которых составит более 120 млрд рублей.

По мнению вице-премьера, нужно работать над повышением эффективности мер для развития сельских территорий - в частности, синхронизируя их с другими госпрограммами.

"Учитывая, что мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, содержатся в других госпрограммах, Правительством даны поручения, которые предусматривают согласование с Минсельхозом России расходов и целевых индикаторов, связанных с развитием сельских территорий и сельских агломераций", - пояснила Виктория Абрамченко.

Сельская ипотека выдается под 0,1-3% годовых. Первоначальный взнос составляет от 10%. Для первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала. Максимальный срок кредита - 25 лет. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей для всех регионов, кроме Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа - в них лимит повышен до 5 млн рублей. Но в ближайшее время сумму планируется увеличить до 5 млн рублей для всех регионов. Выдают сельскую ипотеку несколько банков: Сбербанк, Россельхозбанк, "Банк ДОМ.РФ", ВТБ и другие. С 2021 года в программе участвуют только дома не выше 5 этажей.