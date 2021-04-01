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01.04.2021 22:00
Рубрика: Власть

Любовь пропечатали

Граждане заключили рекордное число брачных контрактов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
За год семейные пары заключили 142,5 тысячи брачных договоров. Как подчеркивают в Федеральной нотариальной палате, это абсолютный рекорд. Причем в год пандемии произошел резкий скачок: число брачных контрактов увеличилось на 26 процентов. Видимо, в условиях удаленки пары стали теснее общаться, и, выяснилось, что немало вопросов лучше прояснить на бумаге.

Нередко помощь нотариуса спасает семьи. И не только благодаря брачным договорам, есть и другие формы. Например, некий честный муж удостоверил у нотариуса, что он действительно - честный муж. Это реальная история.

"Мужчина направлялся в командировку в город А, а его багаж, в котором случайно оказался смартфон, по ошибке отправился в город Б, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Супруга мужчины отслеживала его перемещения с помощью специальной программы и решила, что ее обманывают и никакой командировки нет".

Нотариус помог мужчине убедить жену, что является честным мужем и действительно - в командировке

Тогда подозреваемый в неверности мужчина направился за помощью к нотариусу. Существует такое нотариальное действие, как удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте. Именно оно и было совершено. Бумага от нотариуса стала доказательством, которому недоверчивая супруга поверила. У честного человека и печати в порядке.

Но чаще всего, конечно, пары улаживают свои отношения с помощью брачного договора. Документ позволяет определить имущественные права и обязанности каждого из супругов - как в браке, так и после его расторжения.

Эксперты подчеркивают: в брачном контракте речь только о сухих приземленных вещах, то есть деньгах, квартирах, машинах и т.п.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Часто люди приносят с собой в нотариальную контору список требований, которые предстоит выполнять супругу, включая туда запреты на скандалы, измены. Придумывают различные материальные санкции за такие проступки. Предлагают добавить пункт о минимальном числе комплиментов и других выражений любви, которые каждый из супругов должен получать ежедневно. Увы, ничего этого включить в брачный договор нельзя. Не прописать в нем также санкций за измену или рукоприкладство, не получится и устанавливать график ведения домашнего хозяйства или выгула собаки.

Брачный договор в Российской Федерации - это не свод правил семейной жизни, а документ, регулирующий сугубо имущественные вопросы. Ничего лишнего в нем быть не должно.

Часто пары заключают брачный договор, когда планируют приобретать жилье в ипотеку. К примеру, когда один из супругов по каким-то причинам не может выступить в качестве созаемщика, потому что не имеет достаточного дохода или не подходит по иным параметрам.

В таких случаях сами банки рекомендуют оформить брачный договор, чтобы приобретаемая квартира была в индивидуальной собственности одного супруга. Он и будет нести единоличную ответственность по возврату кредита. Если же у человека возникнут проблемы, отвечать будет только он и только своим имуществом. Второй супруг при этом ничем не рискует.

Также нередко брачные контракты заключают бизнесмены - для того чтобы защитить семью. Если предприниматель прогорит, никто не сможет арестовать квартиру, принадлежащую его жене, или выселить супругу с дачи. Так как она по долгам мужа тогда - не ответчик.

Власть Право Семейное право Общество Семья и дети

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