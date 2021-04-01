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01.04.2021 11:50
Рубрика: В мире

Зачем Турции второй Босфор

Текст: Александр Саможнев
Турция дала зеленый свет строительству 45-километрового канала западнее Босфора между Черным морем на севере и Мраморным - на юге. Турецкие власти рассчитывают таким образом избежать проблем, с которыми недавно столкнулся Суэцкий канал. Проект оценивается в 15,9 миллиарда долларов и предназначается для разгрузки судоходного движения на Босфоре, сообщает журнал Blick.
Фото: AP Photo/Osman Orsal Фото: AP Photo/Osman Orsal
Фото: AP Photo/Osman Orsal

Стамбульский канал пройдет через середину мегаполиса с населением в 16 миллионов человек и приведет к Карабуруну. В субботу, когда 400-метровый контейнеровоз Ever Given все еще блокировал Суэцкий канал, министр окружающей среды Турции Мурат Курум объявил об утверждении планов по строительству. "Мы предпримем быстрые шаги, чтобы обогатить нашу страну и наш святой город Стамбульским каналом", - написал Курум в Twitter.

Фото: EPA-EFE/SUEZ CANAL AUTHORITY
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По словам министра, канал облегчит судоходство в проливе Босфор, одном из самых оживленных в мире, и предотвратит инциденты подобные тем, что происходят в Суэцком канале. Завершить проект планируется к 100-летней годовщине со дня основания Турции в 2023 году.

Но гигантский строительный проект сталкивается с сильным противодействием. Один из наиболее известных критиков является мэр Стамбула Экрем Имамоглу. По его мнению, неразумно тратить столько денег на канал, пока Турция борется с пандемией коронавируса.

Возникают также сомнения экологического характера. Сорок видных ученых на экспертной конференции в Стамбуле прогнозируют разрушительные последствия. Специалисты подсчитали, что в ходе строительства могут быть вырублены 400 тысяч деревьев. Пострадают фауна и флора, возникнет нехватка воды.

В мире Ближний Восток Турция

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