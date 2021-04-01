Новости

Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП России в 2021 году 20:27
Курс евро превысил отметку в 90 рублей 19:56
Лукашенко подписал указ о создании белорусской вакцины от COVID-19 19:53
Светлана Лобода заразилась коронавирусом 19:48
Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса 19:39
Роспатент составил рейтинг самых необычных товарных знаков 19:32
Захарова: Рассчитываем на отказ руководства ЕС от лжи про российскую вакцину 19:20
Росстат повысил оценку ВВП за 2020 год на 0,1 процентного пункта 19:00
Сучилов рассказал, что Цветков отдал ему медаль после гонки преследования 18:54
Школы Владимира эвакуированы после звонка о бомбах 18:54
В Оренбуржье почти 90 тысяч человек остались без воды из-за аварии 18:53
Глава Генштаба РФ обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе 18:31
Еще один кроссовер на букву T. Volkswagen представил новую модель 18:28
МИД РФ пригрозил Литве последствиями за продление срока Юрию Мелю 18:22
Минтруд спрогнозировал переход 10% россиян на удаленку 18:11
Байден распорядился вывести часть войск из Персидского залива 18:09
Обновлённый Nissan Patrol дебютировал в версии Nismo 18:02
В Липецке эвакуировали школы и детсады 17:59
Мосгорнаследия: Зданию Елисеевского гастронома ничего не угрожает 17:48
Устроивший массовое ДТП на Садовом кольце блогер был трезв 17:44
Лавров назвал отвратительным подход организаторов "Евровидения" к Беларуси 17:32
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Нина Жернакова 17:09
Виновник массового ДТП в центре Москвы не является собственником Audi 17:09
Пожар в Бронницах потушен 17:04
В Калининградской области спрогнозировали загрузку отелей летом на 100% 17:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
01.04.2021 19:20
Рубрика: Власть

Захарова: Рассчитываем на отказ руководства ЕС от лжи про российскую вакцину

Текст: Екатерина Забродина

Россия рассчитывает, что руководство ЕС возьмет назад "недопустимые, лживые и неприличные заявления" относительно российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Австрийский канцлер выступил за покупку вакцины "Спутник V"

На Смоленской площади готовят публикацию подборки таких высказываний со стороны западных политиков, которые занимаются пропагандой и льют воду на мельницу недобросовестной конкуренции на рынке вакцин. По словам Захаровой, многие россияне не верят, что "просвещенные западные деятели в период пандемии могут заниматься таким мракобесием, как отрицание наличия российской вакцины, ставить под вопрос ее возможности" и обвинять Россию в вакцинной "экспансии" или "агрессии".

"Рассчитываем, что руководство Евросоюза в полной мере осознает ответственность за жизнь и здоровье граждан в условиях продолжающейся пандемии коронавируса", - отметила дипломат.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В зоне стройки "Северного потока-2" зафиксирована активность военных кораблей
Песков предупредил об опасности поездок в Грузию
Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19
Верховный суд отклонил иск об отмене масочного режима в России
В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию с сахаром
Косачев: Формат "евротройки" сохраняет потенциал на будущее
Назван самый важный закон марта