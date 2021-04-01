Захарова: Рассчитываем на отказ руководства ЕС от лжи про российскую вакцину

Россия рассчитывает, что руководство ЕС возьмет назад "недопустимые, лживые и неприличные заявления" относительно российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На Смоленской площади готовят публикацию подборки таких высказываний со стороны западных политиков, которые занимаются пропагандой и льют воду на мельницу недобросовестной конкуренции на рынке вакцин. По словам Захаровой, многие россияне не верят, что "просвещенные западные деятели в период пандемии могут заниматься таким мракобесием, как отрицание наличия российской вакцины, ставить под вопрос ее возможности" и обвинять Россию в вакцинной "экспансии" или "агрессии".

"Рассчитываем, что руководство Евросоюза в полной мере осознает ответственность за жизнь и здоровье граждан в условиях продолжающейся пандемии коронавируса", - отметила дипломат.