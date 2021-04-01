Здоровье, чистота, дистанция. МКБ проанализировал какие привычки выработала пандемия у россиян

Московский кредитный банк (МКБ) проанализировал транзакционную активность россиян за год пандемии - в период с марта 2020 по март 2021 года.

Анализ трат показывает, что многие из приобретенных привычек прочно вошли в нашу жизнь, одна из самых ярких - покупки онлайн.

Количество покупок мебели и товаров для дома в марте 2021 года по картам онлайн в 3,8 раз превысило количество таких покупок годом ранее, одежду и обувь граждане стали покупать дистанционно чаще в 8 раз, продукты - в 3,6 раз. Билеты на выставки стали покупать дистанционно в 3 раза чаще, заказы онлайн в ресторанах и кафе выросли в 2.2 раза, а аптеках - в 13 раз, в магазинах косметики - в 1,7 раз, в книжных магазинах - в 1,4 раза, в зоомагазинах - в 1,5 раза.

Еще одна приобретенная за время самоизоляции привычка - следить за своим здоровьем. Граждане по-прежнему не жалеют на это денег. Выросли траты не только в аптеках, но и в медицинских центрах, где количество покупок в сравнении с доковидным периодом выросло на 40%.

Граждане стали более пристально следить и за здоровьем питомцев - на 40% выросло количество покупок в ветеринарных клиниках и ветаптеках.

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.



Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 3 кв. 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P, "А+.ru" от НКР.

Материал предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"