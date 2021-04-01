Беговой трекер Run With Zippy, разработанный жителями Якутска Петром Лукачевским, Егором Мандаровым и Мариной Максимовой приучает людей развиваться физически. Трекер высоко оценили эксперты Всероссийского конкурса "Ты в игре". Он проходит в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Зиппи вошел в десятку лучших. Цель конкурса - поддержать креативные бизнес-идеи, направленные на популяризацию спорта.
"Я готовился к Московскому полумарафону и почувствовал, что мне не хочется тренироваться, - рассказал "РГ" Петр Лукачевский. - Спортсмены объяснили, что у меня нет привычки к регулярным занятиям. А как ее выработать? С этого вопроса и началась работа над трекером". В результате якутяне разработали собственный алгоритм развития привычки к занятию спортом. Так появился кот Зиппи. Другой проект, вошедший в десятку лучших, - "Футбольн
"Футбольные мамы" имеют перспективы для выхода на международный уровень. И деньги, которые полагаются финалистам конкурса "Ты в игре" - 100 тысяч рублей, потратят на развитие проекта.
Ну а орловский проект "Тропа героев" в конкурсе "Ты в игре" признан победителем народного голосования. Его участники сами выбирают маршрут для забега с препятствиями по пересеченной местности. Здесь нет конкуренции - только вызов участника самому себе. "Тропа героев" делится на несколько направлений, - говорит организатор проекта Сергей Почтарев. - Это соревнования для детей и подростков. Спортивные праздники для взрослых. Можно создать команды для соревнований. Или испытывать собственные силы. Во втором случае забег представляет собой усиленную тренировку".
Пандемия с ее ограничениями не помешала общению между "героями": они подключились к онлайн-марафону. На единой платформе организаторы выкладывают задания - как спортивные, так и мотивирующие, а потом делятся результатами в чате.