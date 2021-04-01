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Кот Зиппи работает, как "тамагочи". Бегая, "хозяин" заряжает его энергией. А если занятия прерываются, заскучавший и потолстевший Зиппи напоминает ему: надо больше двигаться.

Беговой трекер Run With Zippy, разработанный жителями Якутска Петром Лукачевским, Егором Мандаровым и Мариной Максимовой приучает людей развиваться физически. Трекер высоко оценили эксперты Всероссийского конкурса "Ты в игре". Он проходит в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Зиппи вошел в десятку лучших. Цель конкурса - поддержать креативные бизнес-идеи, направленные на популяризацию спорта.

"Я готовился к Московскому полумарафону и почувствовал, что мне не хочется тренироваться, - рассказал "РГ" Петр Лукачевский. - Спортсмены объяснили, что у меня нет привычки к регулярным занятиям. А как ее выработать? С этого вопроса и началась работа над трекером". В результате якутяне разработали собственный алгоритм развития привычки к занятию спортом. Так появился кот Зиппи. Другой проект, вошедший в десятку лучших, - "Футбольн

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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ые мамы" из Санкт-Петербурга - объединяет уже более 15 тысяч физкультурниц из 20 городов России. Эта онлайн-платформа дает им отличную возможность для общения. Сообщество проводит футбольные тренировки, встречи с психологами и даже... курсы макияжа. "У нас задействованы все современные каналы общения, мы даже снимаем веселые ролики для популярной соцсети", - рассказала одна из основательниц проекта, Надежда Васильева.

"Футбольные мамы" имеют перспективы для выхода на международный уровень. И деньги, которые полагаются финалистам конкурса "Ты в игре" - 100 тысяч рублей, потратят на развитие проекта.

Ну а орловский проект "Тропа героев" в конкурсе "Ты в игре" признан победителем народного голосования. Его участники сами выбирают маршрут для забега с препятствиями по пересеченной местности. Здесь нет конкуренции - только вызов участника самому себе. "Тропа героев" делится на несколько направлений, - говорит организатор проекта Сергей Почтарев. - Это соревнования для детей и подростков. Спортивные праздники для взрослых. Можно создать команды для соревнований. Или испытывать собственные силы. Во втором случае забег представляет собой усиленную тренировку".

Пандемия с ее ограничениями не помешала общению между "героями": они подключились к онлайн-марафону. На единой платформе организаторы выкладывают задания - как спортивные, так и мотивирующие, а потом делятся результатами в чате.

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