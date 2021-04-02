Анатолий Вассерман открыл образовательную академию

Мечтали когда-нибудь оказаться в роли знатока культового клуба "Что? Где? Когда?". Или поучаствовать в других популярных интеллектуальных играх? Любой желающий теперь может бесплатно по их лекалам "прокачать" свои мозги - нужно лишь зарегистрироваться на сайте онлайн-академии известного эрудита Анатолия Вассермана.

На сайте академии собраны самые разнообразные "умные" материалы: от изнурительных тренировок до безмятежных подкастов и игр. База пополняется ежедневно. Зарегистрированным же пользователям доступны эксклюзивные авторские материалы, курсы, тесты и упражнения. Рассчитаны они на людей любого возраста. Однако знания, уверен Вассерман, бессмысленный груз, если не уметь ими правильно пользоваться. Потому его онлайн-платформа должна сориентировать умы в правильном направлении. Почему бы, например, не научиться мыслить как завсегдатаи интеллектуальных игр? "Эти люди умеют размышлять в нетривиальных обстоятельствах и быстро находить верное решение. Развивая свой мозг в таком направлении, человек может научиться искать нестандартные выходы в любой ситуации, - объяснил Вассерман. - Задача "Академии" - научить людей мыслить шире и продуктивнее". По его словам, думать - это необычайно интересно, но в нынешней жизни стимулов для этого мало. Поэтому, говорит Вассерман, ему хочется увеличить число думающих людей вокруг себя.

Большинство вопросов на сайте - на логику. По мнению Анатолия Вассермана, задания на эрудицию - совсем не интересны. "Допустим, я спрошу, какая глубина Каспийского моря. Скорее всего, вы не ответите, - говорит он. - А вот если я спрошу, можно ли от одного берега Каспия до другого подать сигнал лазером, тут придется подумать".

"Начинку" разработчики онлайн-академии намерены пополнять с учетом мнения обычных людей. Сейчас волонтеры проекта как раз в Москве проводят опросы в общественных местах. Например, в пятницу "умный" десант высадился в торговом центре "Измайловский". Горожан спрашивали, знают ли они Вассермана и задания какого плана им были бы интересны. Плюс приглашали всех желающих зарегистрироваться в проекте. По словам волонтера студентки третьего курса Евгении Тихоновой, чаще всего проектом интересуются молодые люди. Она и сама успела "прокачать" на этом сайте свои знания. Говорит, задания для нее оказались сложными, но интересными. "Попробовала выполнить тренировку на быстрое сложение и память, - рассказала Евгения. - Ресурс, думаю, должен стать популярным, потому что он полезный".

Следить за собственным прогрессом на сайте поможет индекс Вассермана. Чем больше правильных ответов, тем он будет выше. Самые активные получат в подарок книгу с автографом известного интеллектуала.