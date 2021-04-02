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02.04.2021 15:55
Рубрика: Происшествия

Apple не удалось убедить суд, что ТВ-приставки можно ввозить как рации

Текст: Иван Петров

Арбитражный суд Московской области признал законным решение Шереметьевской таможни, согласно которому была изменена таможенная классификация приставок Apple TV. Российское подразделение корпорации Apple - ООО "Эппл Рус" в 2019-2020 годах ввезла более 20 партий приставок-медиаплееров - Apple TV4K и Apple HD. Импортер задекларировал товары по коду - "машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы". По этому классу товаров предусмотрена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.

Фото: AP Photo / Matthias Schrader
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В Шереметьевской таможне, сообщает РИА Новости, не согласились с такой классификацией и переквалифицировали устройства на другой код - "аппараты с приборами на основе микропроцессора, содержащие модем для получения доступа в интернет и имеющие функцию интерактивного информационного обмена, способные принимать телевизионные сигналы". Для этого кода - ставка ввозной пошлины 10 процентов.

"Эппл Рус" через суд потребовала признать такое решение Шереметьевской таможни незаконным. Но суд первой инстанции поддержал ответчика. Он установил, что к выбранной импортером категории относятся приемопередающие устройства, например, рации. Приставки же Apple TV обладают набором функций, относящихся к классу, определенному таможней, пришли к выводу в суде. К нему относится, в частности, аппаратура без экрана, со встроенным модемом, доступом в интернет. Кроме того, обеспечивающая работу интернет-приложений, в режиме "интерактивного обмена информацией", с приемной аппаратурой для телевидения, без встроенного видеотюнера.

В 2016-2017 годах российская "дочка" Apple и Шереметьевская таможня уже встречались в суде. Тогда спор возник из-за классификации смарт-часов Apple Watch. В тот раз суды встали на сторону Apple. Таможню обязали выплатить компании излишне взысканные таможенные платежи и проценты.

Происшествия Правосудие Суд Компании Информационные технологии Apple

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