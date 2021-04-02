Банк России предложил защитить права клиентов экосистем

В отличие от других стран, в России значительная роль в создании экосистем принадлежит банкам, и они претендуют на доминирующее положение, к тому же ни одна из экосистем не обходится без финансовых сервисов, объяснил первый зампред Банка России Сергей Швецов интерес ЦБ к этой теме. Государство должно следить за тем, чтобы между экосистемами была конкуренция, пусть даже олигополистическая, степень открытости экосистем будет определять конкурентную среду на финансовом рынке, считают в Банке России.

Какие экосистемы есть в России

В центре экосистемы Сбера с аудиторией свыше 100 млн человек - крупнейший банк, а вокруг него - сервисы заказа и доставки товаров, развлечений, каршеринга и такси, поиска работы и так далее. Выручка нефинансовых сервисов его экосистемы (71,4 млрд руб. за 2020 год) пока невелика в сравнении с банковским бизнесом, но она быстро растет. На финансовых и лайфстайл-услугах строит свою онлайн-экосистему Тинькофф, у которого 13 млн клиентов. "Яндекс", который развелся со Сбером, а потом попытался (но безуспешно) найти синергию с Тинькофф, чтобы использовать его финтехсервисы, основал свою "технологическую" экосистему. Продолжает запускать новые продукты в рамках своей экосистемы Mail.ru, которая, в частности, строит ведущую интернет-экосистему вокруг ВКонтакте.

Что предлагает Банк России

1. Уравнять положение национальных и иностранных экосистем. На рынке доминируют иностранные IT-гиганты, идеальная модель - их умеренная роль и конкуренция нескольких национальных экосистем разного размера, сказал Швецов. Растущие (но не доминирующие) национальные экосистемы должно поддерживать государство, считает он.

2. Запретить сделки слияния и поглощений без согласования с Федеральной антимонопольной службой, установить ее контроль за долей доминирующей экосистемы и/или ее элементов, пересмотреть понятия недобросовестных практик в условиях платформенной экономики.

3. Ввести требования об открытой модели доминирующих экосистем, внедрять обязательные открытые программные интерфейсы (Open API), позволяющие потребителям и поставщикам быстро переходить между разными платформами и экосистемами, предотвратить дискриминацию (например, по тарифам) не аффилированных с экосистемой поставщиков.

4. Предъявлять повышенные требования к бесперебойности крупных экосистем, информационной безопасности и противодействию мошенничеству.

5. Отрегулировать использование данных экосистем, дать клиенту право "забирать" свои данные при переходе из одной системы в другую.

6. Ввести регулирование внутренних учетных единиц экосистемы, включая запрет на их использование в качестве платежного средства, средства накопления и заемных средств. В России пока таких учетных единиц нет, пояснил Швецов, но в мире примеры попыток их создания есть (криптовалюта Libra от Facebook, подарочные карты Amazon), и нужно быть готовыми к этому.

7. Снизить барьеры на переход потребителей между экосистемами, платформами и нишевыми поставщиками для поддержания конкуренции, включая снижение комиссий за переводы (эту проблему ЦБ решает с помощью Системы быстрых платежей), недискриминационный прием карт "Мир", запрет на обязательное пакетирование услуг доминирующими игроками.

Ключевая роль в регулировании экосистем должна принадлежать правительству, после подробных обсуждений оно может внести проект закона на этот счет в весеннюю сессию Госдумы 2022 года, считает Швецов.

ЦБ подчеркивает, что ограничения не должны влиять на стратегию лидирующих компаний по внедрению новых технологических решений и повышению качества услуг, а также не должны лишать стимулов для развития у их растущих конкурентов. Также ЦБ осознает риск, что ослабление национальных лидеров вследствие излишне жесткого регулирования может привести к агрессивной экспансии иностранных игроков.

По мере роста экосистем может потребоваться и более активное вмешательство регулятора в их деятельность, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень: проникновение банков в нефинансовые отрасли может стать фактором их большей подверженности рискам. Банк России собирается выпустить отдельный консультативный доклад о рисках инвестиций банков в нефинансовый бизнес.

Скорее всего, даже после внедрения специального регулирования рост экосистем продолжится достаточно быстрыми темпами - сейчас большинство крупных банков движутся в этом направлении, и они будут прикладывать большие усилия для расширения присутствия в различных нефинансовых секторах, полагает Валерий Пивень.