Бастрыкин призвал следователей читать комментарии граждан в соцсетях

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на специальном совещании в пятницу, 2 апреля, говорил работе своих сотрудников с гражданами в социальных сетях. Он подчеркнул значимость работы с гражданами в социальных медиа, отметив, что "это не только площадка для выражения мнения, но и источник информации, которым необходимо пользоваться как инструментом для повышения качества и эффективности работы следственных органов. О многих проблемах в регионах мы можем узнать именно от пользователей социальных сетей".

А ещё глава ведомства говорил о важности различать характер таких комментариев: "Уже несколько лет продолжается информационная война против нашего государства. И Следственный комитет как ведомство, расследующее наиболее опасные преступления в разных сферах, в том числе связанные с международной тематикой, нередко попадает под волну необоснованной критики. Нередко даже при очевидных наших успехах в социальных сетях находятся лица, которые искусственно пытаются сформировать негативное общественное мнение по отношению к структуре и в целом к системе государственных органов. Учитывая это, важной задачей нашего ведомства является совершенствование оперативного взаимодействия с гражданами. Именно поэтому принято решение о создании Информационного центра".

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подчеркнула, что сотрудникам в регионах поручено тщательно анализировать комментарии в официальных аккаунтах ведомства в сети Интернет, так как они зачастую несут значимую информацию, которая может помочь в следственной работе.