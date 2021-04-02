БМП-3 оснастят новым двигателем

Боевая машина пехоты получит улучшенный двигатель УТД-32Т. Это даст возможность машине двигаться более маневренно.

Как добавили в комплексе вооружений Госкорпорации Ростех, силовая установка с использованием двигателя УТД-32Т будет мощнее предыдущего, в ней - 660 лошадиных сил, пишет ТАСС. Это даст возможность быстрее заводить двигатель, менять режимы, а самой машине двигаться маневренней.

Двигатель УТД-32Т - модернизация УТД-29. Разработчики оборудовали его турбонаддувом. Это увеличивает динамические свойства боевой машины пехоты.

Сама же БМП-3 принята на вооружение в 1987 году. Ее масса - 18 тонн, она может передвигаться и вплавь. Несет нарезное орудие калибра 100 миллиметров и спаренную с ним автоматическую пушку калибра 30 миллиметров. Экипаж - три человека плюс десант.

"РГ" писала, что БМП-3 является одним из наилучших образцов боевой машины пехоты. Она подходит для выполнения специальных операций и ведения общевойскового боя.Техника обладает высокой проходимостью и скоростью, отличается готовностью к смене театра боевых действий.