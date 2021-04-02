Более 46 тысяч заявлений от иностранцев поступило в российские вузы

Более сорока шести тысяч иностранных абитуриентов хотят учиться в отечественных вузах, сообщает Россотрудничество в Facebook.

Они рассчитывают получить квоту, которую каждый год выделяет правительство РФ. Напомним, что с прошлого года бюджетная квота составляет 18 тысяч человек. В 2022 году она вырастет до 23 тысяч, а с 2023 года будет охватывать 30 тысяч абитуриентов.

Желание получить русскоязычное образование в этом году небывалое. Самыми заинтересованными в обучении оказались жители Таджикистана - почти 5300 заявок. Афганистан прислал более 3600. Тройку лидеров замкнул Узбекистан, оттуда поступило около трех тысяч заявок. Их прием закончился 15 марта, сейчас начались вступительные испытания, в том числе с использованием дистанционной технологии прокторинг (процедура проведения отборочного испытания в дистанционной форме при непосредственном наблюдении за участниками экзаменов). Через эту систему планируется протестировать около 7000 иностранных граждан. Прежде всего из стран-участниц СНГ.