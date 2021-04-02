Boris Brejcha презентовал новый трек Spicy на "Шоу с Черным Перцем"

2 апреля "король минимал-техно" Boris Brejcha стал гостем Черного Перца Саймона на Радио Energy. Он поделился с многомиллионной аудиторией радиостанции секретом своей главной фишки - выступлением в карнавальной маске венецианского шута, за которой он обычно скрывает лицо.

- Мой первый сет был в Бразилии, и я сразу подумал о карнавале. Там участвовали многие диджеи, и мне захотелось сделать что-то, чтобы запомниться людям. Вначале маска была очень маленькой и невзрачной, но я все-таки вышел в ней. И это всем зашло. Теперь у меня уже есть огромная маска шута, и она создает крутую атмосферу.

В настоящий момент музыкант совершает турне по России. В гастрольном графике Москва, Екатеринбург, Сочи, Уфа и другие города. В нашей стране Boris Brejcha выступает более двенадцати лет и получил у местных фанатов имя Боря. По мнению артиста, это звучит "очень тепло и приветливо":

- В России же так часто делают, как я понимаю, просто сокращают имя. Мне это по душе.

Настолько по душе, что в процессе живого общения с поклонниками Boris Brejcha решил сделать им неожиданный щедрый подарок - встал за вертушки и исполнил свой новый трек Spicy во время шоу. Обычно диджеи такого уровня не презентуют свои новые композиции в медиа, а устраивают премьеры исключительно на масштабных международных фестивалях.

- Spicy выходит как раз сегодня, - заявил музыкант. - Это первый сингл нового альбома, который можно будет услышать в августе. Скоро выпустим еще пять синглов и два EP, так что появится много свежего материала.

Полную версию интервью Boris Brejcha в "Шоу с Черным Перцем" можно посмотреть здесь.