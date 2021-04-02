Новости

В Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина, попросившего надеть маску 17:33
На космическую конференцию в Петербург пригласили Илона Маска 17:23
В Каире готовятся к торжественному "параду мумий" 17:17
В Турции стали делать "вакцинные туры" в Россию для тех, кто не хочет ждать 17:10
Главный нефролог Петербурга арестован за убийство жены 17:07
Пожар на Садовом кольце ликвидирован 16:56
Новые правила должны ускорить принятие решений по проблемным домам 16:46
Оверчук: Объединение потенциалов РФ и Беларуси повысит благосостояние граждан 16:43
Следствие просит арестовать чиновника Минпромторга Серватинского 16:22
Boris Brejcha презентовал новый трек Spicy на "Шоу с Черным Перцем" 16:20
Житель Ногинска арестован за попытку организации заказного убийства 16:17
Суд отказал в УДО осужденному за взрыв газа в Архангельске с 58 погибшими 16:16
В центре Москвы горит бизнес-центр 16:02
Apple не удалось убедить суд, что ТВ-приставки можно ввозить как рации 15:55
В Петербурге запретили новые ссылки с аниме "Тетрадь смерти" 15:51
Премьеру новой "Обители зла" перенесли 15:44
В Генштабе Беларуси заявили о пересмотре военной доктрины Союзного государства 15:39
Уволены работники суда, вносившие в судебные решения оскорбительные надписи 15:14
Путин и Пашинян встретятся в Москве 7 апреля 15:02
Большунов не выступит в гонке на 50 км на чемпионате России 14:57
Супруга президента Байдена разыграла пассажиров самолета 1 апреля 14:53
Манижа выступит в первом полуфинале "Евровидения" 18 мая 14:53
Челябинские ученые нашли новый способ остановить коронавирус 14:42
"Все не так плохо": эксперт рассказал о лечении Анастасии Заворотнюк 14:39
Twitter получил еще один штраф в 3,3 млн рублей 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
02.04.2021 16:20
Рубрика: Культура

Boris Brejcha презентовал новый трек Spicy на "Шоу с Черным Перцем"

2 апреля "король минимал-техно" Boris Brejcha стал гостем Черного Перца Саймона на Радио Energy. Он поделился с многомиллионной аудиторией радиостанции секретом своей главной фишки - выступлением в карнавальной маске венецианского шута, за которой он обычно скрывает лицо.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Власти Нидерландов пустят зрителей на "Евровидение" ради COVID-эксперимента

- Мой первый сет был в Бразилии, и я сразу подумал о карнавале. Там участвовали многие диджеи, и мне захотелось сделать что-то, чтобы запомниться людям. Вначале маска была очень маленькой и невзрачной, но я все-таки вышел в ней. И это всем зашло. Теперь у меня уже есть огромная маска шута, и она создает крутую атмосферу.

В настоящий момент музыкант совершает турне по России. В гастрольном графике Москва, Екатеринбург, Сочи, Уфа и другие города. В нашей стране Boris Brejcha выступает более двенадцати лет и получил у местных фанатов имя Боря. По мнению артиста, это звучит "очень тепло и приветливо":

- В России же так часто делают, как я понимаю, просто сокращают имя. Мне это по душе.

Настолько по душе, что в процессе живого общения с поклонниками Boris Brejcha решил сделать им неожиданный щедрый подарок - встал за вертушки и исполнил свой новый трек Spicy во время шоу. Обычно диджеи такого уровня не презентуют свои новые композиции в медиа, а устраивают премьеры исключительно на масштабных международных фестивалях.

- Spicy выходит как раз сегодня, - заявил музыкант. - Это первый сингл нового альбома, который можно будет услышать в августе. Скоро выпустим еще пять синглов и два EP, так что появится много свежего материала.

Полную версию интервью Boris Brejcha в "Шоу с Черным Перцем" можно посмотреть здесь.

Культура Музыка

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси
Песков рассказал о реакции РФ на возможное усиление НАТО вокруг Украины
В России создадут единый реестр гостевых домов
Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа
Дивизия РВСН под Оренбургом получит еще один комплекс "Авангард"
Почему о фильме "Москва слезам не верит" спорят до сих пор
Вручение "Оскара" впервые пройдет не только в Лос-Анджелесе