ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России отозвал лицензию у московского Геобанка, который занимал по величине активов 354-е место в банковской системе.

Геобанк полностью лишился капитала после признания по требованию надзора договоров аренды помещений банка долгосрочными и корректного отражения связанных с ними расходов.

Геобанк развивал сеть "многофункциональных" офисов, предлагая в них продукты банков-партнеров. По данным ЦБ, он арендовал помещения на основании неоднократно продлевавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением нормативных.

Кроме того, Геобанк несвоевременно отражал в бухгалтерском учете расходы по указанным сделкам.

В течение последних 12 месяцев ЦБ неоднократно в отношении Геобанка вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.

В ближайшее время Агентство по страхованию вкладов выберет банк-агент для выплаты страховых возмещений вкладчикам.