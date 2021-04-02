Центр Гамалеи создал технологию обновления вакцины при мутации COVID-19

Он подчеркнул, что ученые его центра разрабатывают сразу две технологии. Одна уже создана - это технология на основе аденовирусных векторов. Она позволяет по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, в течение суток синтезировать новую последовательность. "На следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова", - пояснил ученый.

Гинцбург при этом отметил , что пока обсуждается вопрос, нужно ли после обновления конструкции вакцины проводить все фазы испытаний. По словам ученого, в мировой практике встречаются примеры, когда разрешается проверить препарат на ограниченной выборке до 100 человек. Если обновленная вакцина дает такой же адекватный защитный эффект против нового штамма, то ее можно сразу же запускать в массовое производство.

Мутировавший штамм обнаружили в Великобритании в декабре прошлого года. Его главная особенность, в отличие от исходных китайского или итальянского штаммов, заключается в скорости распространения инфекции. По одним оценкам, британский вариант распространяется быстрее на 70 процентов, по другим - на 56 процентов. Кроме того, еще один новый штамм выявлен в ЮАР. Он также демонстрирует большую заразность. Новый вариант SARS-CoV-2 обнаружили и в Бразилии, а также в Индии и некоторых других странах.