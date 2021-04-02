Чиновника Минпромторга Павла Серватинского отправили на два месяца в СИЗО

Хамовнический суд Москвы в пятницу удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня в отношении Павла Серватинского. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда Ираклий Сохадзе.

Директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского обвиняют в превышении должностных полномочий. Он был задержан накануне в Москве. Подробности дела не разглашаются. Однако по данным СМИ, речь идет о субсидии в 50 млн рублей, которую Серватинский выдал одному из предприятий КБР по подложным документам. Павел Серватинский стал третьим арестованным чиновником Минпромторга за неделю.