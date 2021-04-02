ЦСКА обыграл СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ

Новости

Автомобиль сбил пешехода, переходившего Садовое кольцо в неположенном месте 21:08
Утвержден отличительный знак для журналистов на митингах 21:04
За сутки выздоровел от коронавируса 51 военнослужащий 20:56
Полное восстановление собора Парижской Богоматери может занять до 20 лет 20:06
Рождаемость выросла в России по итогам марта 20:01
Бастрыкин призвал следователей читать комментарии граждан в соцсетях 19:40
Опубликованы уникальные дневники путешественника Живаго по Египту 19:22
Нидерланды прекратили прививать вакциной AstraZeneca лиц моложе 60 лет 19:20
Суд оправдал Бари Алибасова по делу о драке 18:45
Утверждены особенности итоговой аттестации школьников в 2021 году 18:18
Лео Бокерия высоко оценил действия хирургов Благовещенска 18:05
Чиновника Минпромторга Павла Серватинского отправили на два месяца в СИЗО 17:58
В Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина, попросившего надеть маску 17:33
На космическую конференцию в Петербург пригласили Илона Маска 17:23
В Каире готовятся к торжественному "параду мумий" 17:17
В Турции стали делать "вакцинные туры" в Россию для тех, кто не хочет ждать 17:10
Главный нефролог Петербурга арестован за убийство жены 17:07
Пожар на Садовом кольце ликвидирован 16:56
Новые правила должны ускорить принятие решений по проблемным домам 16:46
Оверчук: Объединение потенциалов РФ и Беларуси повысит благосостояние граждан 16:43
Следствие просит арестовать чиновника Минпромторга Серватинского 16:22
Boris Brejcha презентовал новый трек Spicy на "Шоу с Черным Перцем" 16:20
Житель Ногинска арестован за попытку организации заказного убийства 16:17
Суд отказал в УДО осужденному за взрыв газа в Архангельске с 58 погибшими 16:16
В центре Москвы горит бизнес-центр 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
02.04.2021 22:00
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ

Текст: Артур Нанян
Столичный ЦСКА на своем льду всухую обыграл СКА (3:0) в первой встрече серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Михаил Синицын/РГ
Каменский и Михайлов подвели итоги серии ЦСКА - "Локомотив" в плей-офф КХЛ

Решающей в этом поединке стала 19-я минута, когда армейцы забросили две шайбы: отличились Иван Телегин и Антон Слепышев. Уже в третьем периоде Максим Шалунов установил окончательный счет - 3:0. Отметим, что в этой игре прервалась сухая серия голкипера питерской команды Магнуса Хелльберга, которая составила 79 минут 10 секунд. В свою очередь вратарь ЦСКА Ларс Юханссон уже в пятый раз в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина отыграл на ноль.

Второй матч серии, в которой ЦСКА повел 1-0, пройдет в Москве в воскресенье. Начало - в 17 часов.

Напомним, что "красно-синие" являются действующими обладателями Кубка Гагарина. Они стали чемпионами в сезоне 2018/19 (сезон 2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). ЦСКА лишь однажды из 13 случаев не выходил в плей-офф турнира. СКА же по итогам "регулярок" ни разу не оставался без плей-офф. Клуб из Санкт-Петербурга дважды завоевывал Кубок Гагарина (2014/15, 2016/17).

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы СКА Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Чемпионат КХЛ 2020/2021

Главное сегодня

Путин заявил об эффективности российской вакцины от COVID-19 против штаммов
Twitter присудили третий штраф - всего предстоит выплатить почти 9 млн рублей
Песков рассказал о реакции РФ на возможное усиление НАТО вокруг Украины
Утверждены особенности итоговой аттестации школьников в 2021 году
В России создадут единый реестр гостевых домов
Чем запомнились лучшие выступления фигуристов на ЧМ-2021
Дмитрий Булыкин: Сборная показала хороший футбол