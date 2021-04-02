ЦСКА обыграл СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ

Столичный ЦСКА на своем льду всухую обыграл СКА (3:0) в первой встрече серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Решающей в этом поединке стала 19-я минута, когда армейцы забросили две шайбы: отличились Иван Телегин и Антон Слепышев. Уже в третьем периоде Максим Шалунов установил окончательный счет - 3:0. Отметим, что в этой игре прервалась сухая серия голкипера питерской команды Магнуса Хелльберга, которая составила 79 минут 10 секунд. В свою очередь вратарь ЦСКА Ларс Юханссон уже в пятый раз в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина отыграл на ноль.

Второй матч серии, в которой ЦСКА повел 1-0, пройдет в Москве в воскресенье. Начало - в 17 часов.

Напомним, что "красно-синие" являются действующими обладателями Кубка Гагарина. Они стали чемпионами в сезоне 2018/19 (сезон 2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). ЦСКА лишь однажды из 13 случаев не выходил в плей-офф турнира. СКА же по итогам "регулярок" ни разу не оставался без плей-офф. Клуб из Санкт-Петербурга дважды завоевывал Кубок Гагарина (2014/15, 2016/17).