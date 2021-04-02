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02.04.2021 11:53
Рубрика: Культура

Данила Козловский и Александр Петров сыграют в новом сериале Тодоровского

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Предоставлено телеканалом "Россия 1" Фото: Предоставлено телеканалом "Россия 1"
Фото: Предоставлено телеканалом "Россия 1"

Продюсерская компания Валерия Тодоровского приступила к съемкам многосерийного телевизионного фильма "Надвое" по заказу телеканала "Россия 1" и онлайн-сервиса more.tv. Впервые на съемочной площадке встретятся два самых востребованных российских актера - Данила Козловский и Александр Петров. Режиссером проекта будет сам Валерий Тодоровский. Канал "Россия 1" прислал в "РГ" не только информацию о съемках, но и первые кадры со съемочной площадки.

Фото: Из архива режиссера Камиля Алиева
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В описании проекта сказано, что "Надвое" - это современная история о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. В северной столице герои Костя (Данила Козловский) и Саня (Александр Петров) знакомятся с двумя девушками, и это мимолетное знакомство меняет их жизни.

Главные женские роли в проекте "Надвое" исполняют Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Продюсеры сериала "Надвое" Валерий Тодоровский, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов. Премьера фильма "Надвое" состоится в эфире телеканала "Россия 1" и на more.tv в линейке more originals.

Первые кадры со съемок. Фото: Предоставлено телеканалом "Россия 1"
Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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