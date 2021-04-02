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02.04.2021 18:52
Рубрика: Общество

До 2030 года в России будет создана сеть университетских кампусов

Текст: Мария Агранович
Уже через год, в 2022 году начнется строительство трех новых кампусов, а до 2030 года в России появится целая сеть университетских городков мирового уровня.

Программу развития сети кампусов на территории России, которая создается по поручению Президента России, обсудили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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- Строительство современных студгородков не только даст новые возможности для повышения уровня научно-исследовательской работы и качества образования, но также поспособствует развитию прилегающих к кампусу территорий, обеспечит культурное взаимопроникновения городской и университетской среды, - рассказал Дмитрий Чернышенко. - Современный кампус - это многофункциональные трансформируемые образовательные и библиотечные пространства, спортивные объекты, культурные центры и многое другое.

В 2022 году будет дан старт трем новым проектам в Новосибирске, Калужской области и Москве.

- В Академгородке появится современный учебный кампус Новосибирского госуниверситета, в Пучкове Калужской области мы планируем создание нового студгородка, - уточнил Валерий Фальков. - А в Москве на базе МГТУ им. Баумана будут созданы более полутора десятков междисциплинарных научных кластеров.

По словам Фалькова, сегодня вузам нужны не просто общежития. Нужно создать комфортное пространство, где будут предусмотрены отдельные площади для учебы, для внеучебного процесса, а главное - для научного творчества и самореализации в сфере исследований и разработок.

В ближайшие четыре года на развитие инфраструктуры вузов будет направлено более 36 млрд. рублей. Всего планируется построить 36 объектов на 23 644 места.

Фото: Валерий Титиевский/РИА Новости
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Как сообщили в Минобрнауки, в этом году ожидается ввод в эксплуатацию 4 объектов на 3,5 тысячи мест. Это общежития МГИМО, Балтийского федерального университета, Самарского государственного социально-педагогического университета и Псковского государственного университета. Досрочно откроются еще пять общаг: в Чеченском госуниверситете, МФТИ, Казанском энергетическом госуниверситете, Ивановском энергетическом госуниверситете им. Ленина и Сочинском госуниверситете.

Общество Образование Правительство Вице-премьеры Правительство Минобрнауки

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