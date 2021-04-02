Доктор Мясников назвал опасные последствия гипертонии

Гипертония может привести к развитию довольно опасных заболеваний. О них в эфире канала "Россия 1" рассказал врач и известный телеведущий Александр Мясников.

Он, в частности, отметил, что гипертония является "одной из самых насущных тем". При этом о наличии гипертонии свидетельствуют уже такие показатели давления, как 130/90. И если на этот недуг не обращать внимания, возможны тяжелые последствия.

Эксперт объяснил, что высокое давление может привести к инфаркту и инсульту, а также является фактором риска развития сосудистой деменции и болезни Альцгеймера.

Гипертония способна вызвать мерцательную аритмию, а это - опасность возникновения тромбов и ишемического инсульта. Также из-за гипертонии может возникнуть ишемическая кардиомиопатия, эректильная дисфункция и почечная недостаточность.

При этом серьезные проблемы могут проявляться не только при игнорировании гипертонии, но и при неправильном ее лечении. Александр Мясников также отметил, что пациенты зачастую не ощущают высокого давления.

"Важно следить за ситуацией и выбирать адекватное лечение", - рекомендует эксперт.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.