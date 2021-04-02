"Дом-2" с Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой вернется на ТВ

Реалити-шоу "Дом-2" с ведущими Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой возвращается на ТВ. Эфир - 19 апреля в 22.00. Но выходить проект теперь будет не на ТНТ, как прежде, а на канале "Ю".

Фото: предоставлено Телеканалом "Ю"

Представители канала в релизе, присланном в "РГ", обещают, что проект "Дом-2" стартует с новым ярким и весенним настроением. Реалити-шоу обязательно сохранит за собой свой классический формат, а также любимых всеми ведущих: Ольгу Бузову, Ксению Бородину, Ольгу Орлову, Влада Кадони и Андрея Черкасова. Среди участников появятся и всем знакомые лица - "звезды проекта", которые так и не смогли обрести личное счастье, поэтому вновь попытаются найти любовь на "Доме-2". Среди них - Алена Рапунцель, Максим Моргенштерн, Надежда Ермакова, Глеб Жемчугов, Рима Пенджиева и другие.

Ольга Бузова возобновление реалити комментирует так: "Проект "Дом-2" существует на российском телевидении почти 17 лет. Я была одной из первых участниц нашей легендарной телестройки, а затем стала его ведущей. Я и по сей день не представляю свою жизнь без "Дома-2". Уверена, что после перезапуска проекта на канале "Ю", - реалити-шоу заиграет новыми красками. Обещаю, зрителей ждет масса сюрпризов. Конечно же, вы увидите новых, молодых участников, которые придут на телестройку, чтобы построить любовь и осуществить свои мечты".

"В 2004 году, когда я начинала вести это реалити-шоу, то и подумать не могла, какую огромную популярность приобретет телестройка, и как сильно она изменит не только судьбы участников, но и мою собственную жизнь. В 2021-м "Дом-2" продолжит помогать нашим героям строить отношения, а также исполнять их мечты. Ребята будут искать вторые половины, а также проявлять себя в творчестве. А мы, ведущие, сделаем все необходимое, чтобы поддержать участников и помочь им реализовать все свои цели", - говорит Ксения Бородина.

Справка "РГ"

"Дом-2" - российское реалити-шоу, выходит на ТВ с 2004 года и является продолжением другого аналогичного проекта - "Дом". Участники "Дома-2" - девушки и молодые люди, которые пытаются найти и построить на телешоу свою любовь. С момента старта реалити в нем приняло участие более 1000 человек. Проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное реалити-шоу.