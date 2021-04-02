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02.04.2021 16:48
Рубрика: Культура

Десятки древних элитных гробниц найдены в античном городе Кибира

Текст: Денис Передельский

В Турции археологи, проводящие раскопки базилики в античном городе Кибира, обнаружили 30 могил, в которых были похоронены важные религиозные деятели.

Фото: Reuters /YouTube
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Как сообщает Hurriyet Daily News, раскопки с 2019 года провдятся на территории современного города Гельхисар, расположенного в южной турецкой провинции Бурдур. В древности здесь находился античный город Кибира.

Раскопки проводятся в руинах крупного храмового комплекса. На сегодняшний день археологи раскопали 30 гробниц. Могилы были найдены под базиликой. По мнению ученых, это указывает на то, что захоронения принадлежали представителям высшего слоя духовенства.

Археологи считают, что внутри церкви могли быть похоронены только представители элиты. Сам характер захоронений указывает на то, что это, вероятно, были важные религиозные деятели.

"Это был один из важнейших древних городов Турции, в котором находилось множество монументальных зданий, построенных в период с IV века до нашей эры до VII-VIII веков нашей эры, - говорит археолог Дюзгюн Таркан. - Раскопки показывают, что здание церкви использовалось для проведения собраний".

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По его словам, большинство найденных могил были созданы христианской общиной, проживавшей в Кибире. Сама же церковь была разрушена землетрясением или другими стихийным бедствием. По словам Таркана, это было довольно большое прямоугольное здание, разделенное на три зала с двумя рядами колонн.

"Базилика Кибиры - это хорошо сохранившееся здание с очень монументальными размерами, - говорит археолог. - В этом году мы планируем начать раскопки в интерьере. Земляные работы в здании планируем завершить за два сезона раскопок. Это важное здание с точки зрения документирования религиозных преобразований города".

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