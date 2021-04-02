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Рубрика: Спорт

Две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" одолеть "Баффало"

Текст: Максим Домчев
Результативная игра Артемия Панарина помогла "Нью-Йорк Рейнджерс" переиграть "Баффало" в овертайме - 3:2. На счету россиянина две голевые передачи.
Фото: AP Photo/Adrian Kraus Фото: AP Photo/Adrian Kraus
Фото: AP Photo/Adrian Kraus

Счет в матче открыли хоккеисты "Баффало" на третьей минуте встречи. Шведский форвард Расмус Асплунд распечатал ворота российского голкипера "рейнджеров" Игоря Шестеркина. Отыграться команде из Нью-Йорка удалось после точного броска Колина Блэквелла, ассистентом у которого выступил лидер клуба Артемий Панарин.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
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После гола Филипа Хитила в третьем периоде "Рейнджерс" повели, но Тейдж Томпсон восстановил равенство. Победитель встречи определился в овертайме, где победу "Рейнджерс" принес гол Мики Зибанеджада, которому ассистировал Панарин. На счету Игоря Шестеркина 21 отраженный бросок из 23.

В другом матче "Тампа-Бэй" одолела "Коламбус" - 3:2. Российский вратарь "молний" Андрей Василевский отразил 36 из 38 бросков по воротам.

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