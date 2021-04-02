Две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" одолеть "Баффало"

Результативная игра Артемия Панарина помогла "Нью-Йорк Рейнджерс" переиграть "Баффало" в овертайме - 3:2. На счету россиянина две голевые передачи.

Счет в матче открыли хоккеисты "Баффало" на третьей минуте встречи. Шведский форвард Расмус Асплунд распечатал ворота российского голкипера "рейнджеров" Игоря Шестеркина. Отыграться команде из Нью-Йорка удалось после точного броска Колина Блэквелла, ассистентом у которого выступил лидер клуба Артемий Панарин.

После гола Филипа Хитила в третьем периоде "Рейнджерс" повели, но Тейдж Томпсон восстановил равенство. Победитель встречи определился в овертайме, где победу "Рейнджерс" принес гол Мики Зибанеджада, которому ассистировал Панарин. На счету Игоря Шестеркина 21 отраженный бросок из 23.

В другом матче "Тампа-Бэй" одолела "Коламбус" - 3:2. Российский вратарь "молний" Андрей Василевский отразил 36 из 38 бросков по воротам.